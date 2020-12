अब कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट से 5000 रु तक का ट्रांजेक्शन, 1 जनवरी 2021 से लागू होगा नियम

कोविड19 के शुरू होने के बाद देश में डिजिटल पेमेंट के चलन में तेजी आई है. सरकार, RBI (Reserve Bank of India) और बैंकों की ओर से लोगों को डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह कई बार दी जा चुकी है. कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का एक जरिया कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट भी है. कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में कदम उठाने का फैसला किया है.

लोग कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज्यादा अमाउंट में और आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकें, इसके लिए MPC की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने का फैसला किया गया है. अभी यह लिमिट 2000 रुपये है.

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दिसंबर बैठक के फैसलों के बारे में बताते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की सीमा को बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है. ग्राहक अब इस माध्यम से 2000 रुपये के बजाय 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकेंगे. यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी.

RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि 24 घंटे, सातों दिन RTGS कर सकने की सुविधा अगले कुछ दिनों में मिलने लगेगी. आरबीआई ने अक्टूबर में 1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध होने का एलान किया था. इससे ग्राहक RTGS के जरिए साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेनदेन कर सकेंगे. अभी RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है. RTGS के जरिए तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन एक बार में 2 लाख रुपये से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता है.

