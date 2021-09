Stock Tips : एल्यूमीनियम की बढ़ती कीमतों से इस कंपनी के शेयरों को लगेंगे पंख, जानिए कितने मुनाफे की है उम्मीद

दुनिया भर में कमोडिटी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल में एल्यूमीनियम (Aluminium) के दामों में खासी तेजी दिखी है. इसने हिंडाल्को (Hindalco Industries) का Earnings outlook बेहतर कर दिया है. पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में राजनीतिक उठापटक से भी बॉक्साइट की सप्लाई बाधित हो सकती है और इससे इसकी लागतें बढ़ेंगीं. इसका हिंडाल्को ( HDNL)को फायदा हो सकता है क्योंकि इसके पास बॉक्साइट की अपनी खदानें हैं. हालांकि ऑटो सेक्टर को लेकर आगे कुछ जोखिम दिख रहे हैं लेकिन हिंडाल्को की अमेरिकी सब्सिडियरी Novelis को एल्यूमीनियम से आगे बढ़ कर ऑटो और पैकेजिंग की तरफ ले जाने वाले स्ट्रक्चर चेंज का फायदा हो सकता है.

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने एल्यूमीनियम की बढ़त की वजह से वित्त वर्ष 2022-23 में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के EPS में 7 से 13 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है. इसने इसके शेयरों को ‘BUY’ रेटिंग दी है.

लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमीनियम की कीमतें पिछले एक महीने में 13 फीसदी बढ़ गई हैं. इस साल की शुरुआत से अब तक एल्यूमीनियम की कीमतें 49 फीसदी बढ़ कर 2,950 प्रति टन पर पहुंच गई हैं. यह 13 साल का सर्वोच्च स्तर है. इसके अलावा पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में राजनीतिक उठापटक ने बॉक्साइट की उपलब्धता को लेकर चिंता पैदा कर दी है.

एल्यूमिना की कीमतें अगस्त के आखिर में बढ़ कर 426 डॉलर प्रति टन हो गई है. स्पॉट प्राइस अब 508 डॉलर प्रति टन पर चल रही है. अगर बॉक्साइट की सप्लाई में दिक्कत आई तो कीमतें और बढ़ सकती हैं. इसलिए एल्यूमीनियम की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी हिंडाल्को (HNDL) के लिए फायदे का सौदा होगा क्योंकि इसके पास अपनी बॉक्साइट खदानें हैं. कंपनी के Utkal alumina refinery में उत्पादन शुरू हो चुका है. प्लांट की क्षमता 5 लाख टन है. यहां एल्यूमिना का उत्पादन शुरू हो सकता है. अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एल्यूमिना की कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनी इसे बाहरी मार्केट में बेचना पसंद करेगी. इससे कंपनी को मुनाफा होना तय है.

IRCTC के शेयर रिकार्ड ऊंचाई पर, मुनाफा वसूली करें या बने रहें – जानिए एक्सपर्ट की राय

इसके अलावा कंपनी की अमेरिकी सब्सिडियरी Novelis के प्रोडक्ट के डिमांड में तेजी आने की उम्मीद दिख रही है. हालांकि चिप की कमी को लेकर गाड़ियों के प्रोडक्शन कम होने से थोड़ा जोखिम दिख रहा है लेकिन एसयूवी, पिक-अप ट्रप और इलेक्ट्रिक व्हिकल के प्रोडक्शन ने एल्यूमीनियम की मांग बढ़ा दी है. प्लास्टिक और कांच की जगह पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम का इस्तेमाल बढ़ने से भी कंपनी को फायदा होता दिख रहा है.

Jefferies के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में एल्यूमीनियम की कीमतों में 9 से 11 फीसदी की बढ़त दर्ज हो सकती है. इससे हिंडाल्को के Ebitda में 5 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि EPS 7 से 13 फीसदी बढ़ेगा. उत्कल एल्यूमिना से जो उत्पादन होगा उसकी बिक्री विदेशी मार्केट में हो सकता है. यह कंपनी के Ebitda में 3 और EPS में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है. कंपनी का नेट डेट प्रति शेयर 14/30 प्रति शेयर के हिसाब से घटता दिख रहा है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.