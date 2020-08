Raksha Bandhan Gifts: रक्षाबंधन पर बहन को दें ये खास फाइनेंशियल गिफ्ट, भविष्य होगा सुरक्षित

Raksha Bandhan Gifts 2020 For Sister: रक्षाबंधन के मौके पर भाई द्वारा बहन को गिफ्ट देने का रिवाज है. वैसे तो कई प्रकार की चीजें गिफ्ट में दी जा सकती हैं लेकिन बहन को वित्तीय आजादी का तोहफा आज के दौर में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. बहन को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने का कदम उसके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा. इसके लिए कुछ विकल्पों पर गौर किया जा सकता है, जो बहन के लिए बेस्ट गिफ्ट साबित हो सकते हैं.

अगर आपकी बहन का बचत खाता नहीं है तो आप उसे एक निश्चित रकम के साथ किसी बैंक में बचत खाता खोलकर दे सकते हैं. चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवाया जा सकता है. कुछ बैंक महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अलग सेविंग्स अकाउंट की पेशकश कर रहे हैं. जैसे ICICI बैंक का एडवांटेज वुमन और एडवांटेज वुमन ऑरा सेविंग्स अकाउंट, कोटक महिन्द्रा बैंक का सिल्क वुमन सेविंग्स अकाउंट.

हालांकि अभी सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर कम है लेकिन यह एक जगह पैसे जमा रहने का विकल्प बन सकता है. चाहें तो सेविंग्स अकाउंट पर फ्लेक्‍सी अकाउंट या स्‍वीप इन फैसिलिटी की सुविधा ले सकते हैं. इस के तहत सेविंग्‍स अकाउंट में एक तय लिमिट से ज्‍यादा अमाउंट होने पर अतिरिक्‍त राशि FD में कन्‍वर्ट हो जाती है. उस राशि पर FD के लिए तय ब्‍याज मिलता है. कई बैंक रेगुलर सेविंग्‍स अकाउंट में ही स्‍वीप इन की सुविधा देते हैं तो कुछ में इसके लिए अलग से सेविंग्‍स अकाउंट खोले जाते हैं.

सेविंग्स अकाउंट को नहीं चुनना चाहते तो बहन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट FD करा सकते हैं. इस पर सेविंग्स अकांउट से अधिक ब्याज मिलेगा. वहीं अगर एकमुश्त रकम नहीं जमा कर सकते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट RD करा सकते हैं. RD की खास बात यह है कि इसमें आप हर माह अमाउंट डाल सकते हैं. आप अलग-अलग बैंकों के FD और RD रेट्स की तुलना कर अपनी सहूलियत के मुताबिक बैंक और अकाउंट चुन सकते हैं.

बहन को गिफ्ट करने के लिए इस बार ऑनलाइन शॉपिंग, स्मार्टफोन से स्मार्टवॉच तक ढेरों हैं ऑप्शन

आप बहन को म्युचुअल फंड का तोहफा भी दे सकते हैं और इसमें निवेश के लिए सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) मोड का चुनाव कर सकते हैं. SIP की मदद से म्युचुअल फंड में हर माह एक फिक्स्ड अमाउंट डाला जा सकता है. बहन के लिए चाहे जितने साल म्युचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. SIP के जरिए अपनी सहूलियत और जोखिम उठाने की क्षमता के आाार पर इक्विटी या डेट म्युचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि म्युचुअल फंड में निवेश से पहले इसके बारे में पूरी तरह जान लें. चाहें तो किसी फाइनेंशियल एडवायजर की सलाह ले सकते हैं.

कोरोना संकट के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व और बढ़ चुका है. बीमारी में खर्च होने वाले मोटे अमाउंट को हेल्थ इंश्योरेंस संभाल सकता है. इसलिए चाहें तो बहन को एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का तोहफा दे सकते हैं. IRDAI के निर्देश पर अब इंश्योरेंस कंपनियों ने स्पेशल कोरोना कवच पॉलिसी भी लॉन्च की है, जो 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख तक का कवर दे रही है.

