JhunJhunwala’s Portfolio : राकेश झुनझुनवाला के इन तीन बड़े शेयरों में 78 फीसदी की रैली, मुनाफावसूली करें या होल्ड करें- जानें एक्सपर्ट्स की राय

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ( Rakesh Jhunjhunwala) की होल्डिंग वाले तीन बड़े शेयरों में इस साल अब तक लगभग 78 फीसदी की रैली दिखी है. इस दौरान इन शेयरों की बढ़त ने सेंसेक्स और निफ्टी-50 दोनों की रैली को बहुत पीछे छोड़ दिया है. झुनझुनवाला की होल्डिंग्स में सबसे ज्यादा वैल्यू टाइटन (Titan Company) के शेयरों की है. उनके पास इसके 9000 करोड़ रुपये के शेयर हैं. इसके बाद टाटा मोटर्स (Tata Motors) का नंबर है. उनके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के 1260 करोड़ रुपये के शेयर हैं. क्रिसिल के 1097 करोड़ रुपये के शेयर हैं. जनवरी से लेकर इन तीनों कंपनियों के शेयर 78 फीसदी बढ़ चुके हैं. इसकी तुलना में सेंसेक्स में सिर्फ 25 और Nifty-50 में 27 फीसदी की बढ़त दिखी है.

शेयर की मौजूदा कीमत-2128 रुपये

– इस शेयर में साल की शुरुआत से 37 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है. जनवरी में यह शेयर 1558 पर था

– पिछले एक साल में इस शेयर की कीमत 87 फीसदी बढ़ी है. पिछले साल इस वक्त यह शयेर 1138.75 रुपये पर था.

-Antique Stock Broking ने इसे ‘BUY’ की रेटिंगी दी है. इसने इसका टारगेट प्राइस 2228 रुपये रखा है, जो इसकी मौजूदा कीमत से 6.5 फीसदी अधिक है.

शेयर की मौजूदा कीमत-329 रुपये

– यह शेयर इस साल की शुरुआत से 78 फीसदी बढ़ चुका है. जनवरी में यह शेयर 191.30 रुपये पर था.

– पिछले एक साल में यह शेयर 150 फीसदी बढ़ा है. पिछले साल यह 132.85 रुपये पर था.

– Edelweiss Welth Research ने इसे ‘OutPerform’ की रेटिंग दी है. इसने इसका टारगेट प्राइस 353 रुपये रखा है जो मौजूदा कीमत से 6.4 फीसदी अधिक है.

मौजूदा कीमत- 2724 रुपये

– यह शेयर 2021 में अब तक 43 रुपये बढ़ चुका है. जनवरी में यह शेयर 1915.50 रुपये पर था.

– पिछले एक साल में यह शेयर 56 फीसदी बढ़ चुका है. पिछले साल यह शेयर 1772.95 रुपये पर था.

राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स के पोर्टफोलियो में 38 शेयर हैं. इनमें टाइटन कंपनी ( Titan Company), टाटा मोटर्स ( Tata Motors) Crisil, Fortis Healthcare, Escorts, Nazara Tech. और Jubilant Ingrevia प्रमुख कंपनियां हैं.

