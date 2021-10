JhunJhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला ने फिर इस प्राइवेट बैंक में बढ़ाई हिस्सेदारी? जानें क्या है शेयरों पर ब्रोकरेज फर्मों की राय

राकेश झुनझुनवाला ( Rakesh JhunJhunwala) में फेडरल बैंक ( (Federal Bank)में फिर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. सितंबर तिमाही के अंत में झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक के 5,47,21,060 शेयर खरीदे थे . राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने मिल कर इसके 2,10,00,000 शेयर खरीदे थे. इस तरह दोनों की इस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ कर 1.01 फीसदी हो गई. इस बीच, रेखा झुनझुनवाला ने भी टाटा कम्यूनिकेशन में अपनी हिस्सेदारी 1.04 फीसदी से बढ़ा कर 1.08 कर ली है.

ब्रोकरेज फर्मों ने फेडरल बैंक (Federal Bank) बैंक का शेयर अपने मौजूदा लेवल से 30 फीसदी की छलांग लगा सकता है. कोविड-19 के बाद प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक के बिजनेस में जबरदस्त रिकवरी दिखी है. पिछले साल की तुलना में इसके ग्रॉस एडवांस में 9.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वही इस पीरियड में कुल डिपोजिट 10 फीसदी बढ़ा है. झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में यह मिडकैप स्टॉक 2016 से ही है. फेडरल बैंक का शेयर फिलहाल 103.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. इस साल अब तक यह शेयर 35 फीसदी बढ़ चुका है. ब्रोकरेज फर्म Emkay Global और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने इसे अलग-अलग टारगेट प्राइस के साथ ‘BUY’ की रेटिंग दी है.

Emkay Global के मुताबिक Federal Bank खुद को नई पीढ़ी के बैंक में तेजी से तब्दील कर रहा है. सभी एसेट, लाइबिलटीज और पेमेंट बिजनेस में यह अपनी Neo Banking टाई-अप के जरिये विस्तार कर रहा है. इससे लॉन्ग टर्म में इसकी लागत भी घटेगी. ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि Equitas के अलावा स्मॉल/मिड कैप सेगमेंट में फेडरेल बैंक इसका पसंदीदा शेयर है. बैंक का Liability/Asset क्वालिटी प्रोफाइल काफी अच्छा है. मैनेजमेंट में स्थिरता है. डिजिटल तौर-तरीके अपनाने में बैंक आगे है और इसके रिटर्न रेश्यो में भी काफी सुधार की उम्मीद है. इसके रिटर्न में 30 फीसदी तक का उछाल दिख सकता है.

Motilal Oswal का कहना है कि Federal Bank के जुलाई-सितंबर तिमाही के डिपोजिट में तगड़ी ग्रोथ हुई है. कस्टमर डिपोजिट पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी बढ़ा है. वहीं पिछले तिमाही की तुलना में इसमें 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही बैंक का CASA रेश्यो बेहतर होकर 36.2 फीसदी पर पहुंच गया है. यह बैंक का अब तक सबसे ऊंचा CASA रेश्यो है. पिछली तिमाही में बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो 216 फीसदी रहा था. लेकि अब यह बढ़ कर 226 फीसदी हो गया है. मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में इसका मार्जिन बढ़ सकता है क्योंकि क्रेडिट ट्रेंड में रिकवरी हो रही और फंड लागत में भी गिरावट आ रही है.

JhunJhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला ने फिर मारी इस शेयर में एंट्री, क्या मुनाफे का बन रहा है कोई बड़ा मौका?

