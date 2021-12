Jhunjhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का यह शेयर दे सकता है भारी मुनाफा, जानें कब खरीदें और कब बेचें

राकेश झुनझुनवाला (Rakesh JhunJhunwala) के पोर्टफोलियो में शामिल इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (Indiabulls Housing finance) शेयर पिछले दिनों 203 के निचले लेवल पर पहुंच गए थे लेकिन शुक्रवार को यानी पिछले एक्सपायरी के दिन इसने 255 रुपये का फ्रेश ब्रेकआउट दिया था. हालांकि 255 पर आते ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग शरू हो गई और यह 244.50 रुपये पर बंद हुआ लेकिन कुछ स्टॉक मार्केट विश्लेषकों का कहना है कि यह शेयर अभी और नीचे जाएगा. हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि अगर मार्केट चढ़ा तो यह सबसे तेज चढ़ने वाले शेयरों में से एक होगा. शॉर्ट टर्म में यह शेयर 300 रुपये तक जा सकता है.विश्लेषकों का मानना है कि इस शेयर में निवेशकों को ‘गिरावट में खरीदारी’ की रणनीति अपनानी चाहिए.

च्वाइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बागड़िया का कहना है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के डर से बाजार में बिकवाली के दौर में भी इंडियाबुल्स के शेयरों ने पिछले शुक्रवार को फ्रेश ब्रेकआउट दिया है. इसलिए इस शेयर में अब गिरावट के साथ खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए . निवेशक शॉर्ट टर्म टारगेट को ध्यान में रखते हुए इसमें 275 से 300 रुपये के बीच खरीदारी कर सकते हैं. इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (Indiabulls Housing finance)के शेयर फिलहाल 245 से 250 रुपये के बीच ट्रेड कर रहे हैं. मंगलवार को इसकी कीमत 246 रुपये के आसपास थी. यह शेयर 203 रुपये तक गिरने के बाद इतना उठा है. नियर टर्म में यह शेयर 300 रुपये तक जा सकता है.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक जुलाई-सितंबर, 2021 के दौरान इसमें राकेश झुनझुनवाला की 1.08 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास इस कंपनी के फिलहाल 50 लाख शेयर हैं. इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देश में घरों की बढ़ती मांग का भी फायदा मिल सकता है. हाल में रियल एस्टेट मार्केट में मांग में जो बढ़ोतरी दिख रही है उसका निश्चित तौर पर कंपनी के शेयरों को फायदा मिलेगा.

