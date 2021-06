राकेश झुनझुनवाला के टॉप होल्डिंग्स में शामिल इस शेयर में आ सकता है 15% का उछाल, जानिए क्या है वजह?

राकेश झुनझुनवाला के होल्डिंग्स वाले एक और शेयर की आने वाले दिनों में चांदी हो सकती है. ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक टाटा मोटर्स के शेयरों में 15 फीसदी का उछाल आ सकता है. टाटा समूह में टाइटन के बाद राकेश झुनझुनवाला की सबसे ज्यादा होल्डिंग टाटा मोटर्स में ही है. इस वक्त टाटा मोटर्स में झुनझुनवाला की होल्डिंग 1.3 फीसदी है, जिसकी आज के हिसाब से वैल्यूएशन लगभग 1500 करोड़ रुपये बैठती है.

घरेलू और विदेशी मार्केट में रिकवरी और इसकी लग्जरी यूनिट जगुआर लैंड रोवर्स के इलेक्ट्रिक व्हेकिल की बिक्री पर जोर देने की रणनीति से टाटा मोटर्स को अच्छी रफ्तार मिल सकती है. 2025 तक जगुआर लैंड रोवर्स ने खुद को पूरी तरह इलेक्ट्रिक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स के लिए ‘BUY’ रेटिंग दी है. फिलहाल इसके शेयर 350 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन मोतीवाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 405 रुपये रखा है. यानी इसमें 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

टाटा मोटर्स का फोकस इलेक्ट्रिक व्हेकिल पर है. विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी को अपने घरेलू और विदेशी बिजनेस में साइक्लिक रिकवरी से कर्ज घटाने में मदद मिलेगी. इससे कंपनी की कैश पोजीशन मजबूत होगी. मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इसके पैसेंजर व्हेकिल बिजनेस में गिरावट आई है लेकिन कॉमर्शियल बिजनेस में मजबूती बनी हुई है.पर्सनल व्हेकिल सेगमेंट में भी कंपनी की वापसी हुई है. इसने तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है.

कंपनी अपने लग्जरी कार ब्रांड को पूरी तरह इलेक्ट्रिक ब्रांड में तब्दील करना चाहती है. कंपनी अगले पांच साल के अंदर छह नए इलेक्ट्रिक लैंड रोवर मॉडल उतारेगी. जगुआर ने कहा है कि वह 2025-26 तक 30 अरब पाउंड का रेवेन्यू हासिल कर लेगी. बिग बुल माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे. इसके बाद इसके शेयर 256 फीसदी तक बढ़ चुके हैं. झुनझुनवाला की इस कंपनी में 1.3 फीसदी हिस्सेदारी है. मौजूदा मार्केट प्राइस पर झुनझुनवाला के शेयरों की कीमत 1500 करोड़ रुपये है. टाटा मोटर्स के शेयरों में पिछले साल भारी गिरावट आई थी जब कोविड की पहली लहर के बाद ये गिर कर 65 रुपये प्रति शेयर पर आ गई थी.

(स्टोरी में स्टॉक रिकमंडेशंस रिसर्च एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गई जानकारियों पर आधारित है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन किसी भी निवेश सलाह को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. निवेश के पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

(Article: Kshitij Bhargava)

