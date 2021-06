झुनझुनवाला का पसंदीदा स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एक साल के भीतर Titan ने दिया 91% का रिटर्न; निवेश के लिए ये है एक्सपर्ट की सलाह

बीएसई पर इंट्रा-डे कारोबार के दौरान Titan Company के शेयर 1.5 फीसदी की तेजी के साथ 1784.25 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. एक साल से भी कम समय में बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का यह पसंदीदा स्टॉक 52 हफ्ते के निचले स्तर 935.20 रुपये से 91 फीसदी बढ़ चुका है. इस महीने की बात करें तो टाइटन के शेयर 12 फीसदी तक रिटर्न दे चुके हैं. अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन में ढील, वैक्सीनेशन दर में सुधार और अगले 2-3 वर्षों में ज्वैलरी सेग्मेंट में ग्रोथ की उम्मीद के चलते टाइटन के शेयरों में खरीदारी बढ़ी है. इसके अलावा सरकार ने 15 जून 2021 से गोल्ड ज्वैलरी हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत ज्वैलर्स 14,18 या 22 कैरट के गोल्ड ज्वैलरी हॉलमार्क वाला बेचेंगे. राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास कुल मिलाकर टाइटन कंपनी मे 4.49 करोड़ शेयर हैं. यह आंकड़ा मार्च 2021 तिमाही के समाप्त होने तक का है.

टिप्सटूट्रेड के को-फाउंडर औऱ ट्रेनर एआर रामचंद्रन के मुताबिक तकनीकी रूप से बात करें तो निवेशकों को कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि यह ओवरबॉट (अधिक खरीदारी) जोन में पहुंच चुका है. रामचंद्रन के मुताबिक 1620-1660 रुपये का लेवल बेहतर सपोर्ट जोन होना चाहिए जहां नए निवेशक फिर से एंट्री कर सकते हैं.

पिछले महीने एक नोट में एचएसबीसी सिक्योरिटीज ने कहा था कि अनिवार्य हॉलमार्किंग से ट्रेड के प्राइसिंग बिहैवियर निश्चित होगा जिससे कंसॉलिडेशन बढ़ेगा और ज्वैलर्स के बीच कीमतों का फर्क कम होगा. इससे ऑर्गेनाइज्ड ज्वैलर्स को फायदा होगा और पहले से ही मजबूत स्थिति में कायम टाइटन की स्थिति और मजबूत होगी. टाइटन के पास अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट (70 फीसदी) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का बेहतर मौका है.

(इस स्टोरी में स्टॉक रिकमंडेशन रिसर्च एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स के जरिए दिए गए हैं और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन किसी भी प्रकार के निवेश सलाह की जिम्मेदारी नहीं लेता है. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं. निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

