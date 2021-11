Star Health IPO : राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली इस कंपनी के IPO को ग्रे मार्केट में ठंडा रेस्पॉन्स, क्या आपको पैसा लगाना चाहिए

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी स्टार हेल्थ (Star Health and Allied Insurance ) का आईपीओ कल ( 30 नवंबर 2021) खुलने जा रहा है. आईपीओ का प्राइस बैंड 870-900 रुपये है और निवेशक 16 शेयरों के लॉट के लिए अप्लाई कर सकते है. कंपनी इस आईपीओ के जरिये 7,249 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाएगी.लेकिन इसके शेयर के दाम ग्रे मार्केट में तेजी से गिर रहे हैं. पिछले सप्ताह इसके शेयर ग्रे मार्केट में 90 रुपये के प्रीमियम पर बिक रहे थे लेकिन अब ये गिर कर 10 रुपये के प्रीमियम पर आ गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि निवेशकों को इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं.

Choice Broking के एनालिस्ट्स के मुताबिक 900 रुपये के ऊंचे प्राइस बैंड पर स्टार हेल्थ का मार्केट कैपिटलाइजेशन टु नेट प्रीमियम का अनुपात 10.3 गुना है, जो इसकी पियर कंपनी की तुलना में महंगा है. ब्रोकरेज फर्म ने इस इश्यू को ‘Subscribe with Cause’ की कैटेगरी में रखा है. जबकि एंजेल ब्रोकिंग ने इसे लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब की कैटगरी में रखा है.आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट्स ने इसकी रेटिंग की है लेकिन कंपनी की वैल्यू एयूएम की 5.9 फीसदी आंकी है.

Stock Tips : बाजार पर मंदड़ियों की पकड़, मगर इन दो शेयरों में मुनाफे का मौका- जानें क्या है टारगेट प्राइस

आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कहा है कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ( Star Health and Allied Insurance) स्ट्रक्चरल हेल्थ इंश्योरेंस के मौके भुनाएगी. हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यह प्रमुख कंपनियों में से एक है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है. कंपनी का प्रोडक्ट भी डाइवर्सिफाइड है. वित्त वर्ष 2021 में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में 15.8 फीसदी हिस्सेदारी थी. स्टार हेल्थ एंड एलाइड सर्विसेज को लेकर प्रमुख चिंता यह है कि अगर कोविड-19 में बढ़ोतरी होती है तो कंपनियों के पास क्लेम बढ़ जाएंगे. राकेश झुनझुनवाला की इस स्वास्थ्य बीमा कंपनी में 14 फीसदी की हिस्सेदारी है जबकि उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की इस कंपनी में 3.26 फीसदी की हिस्सेदारी है यानी कि दोनों की स्टार हेल्थ में 17.26 फीसदी हिस्सेदारी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.