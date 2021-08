JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला ने पहली तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में जोड़े तीन शेयर, जानें किसमें कितना मिलेगा मुनाफा

Rakesh JhunJhunwala News : बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने चालू वित्त वर्ष ( 2021-22) की पहली तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में तीन शेयर जोड़े. ये हैं सेल यानी Steel Authority of India, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (Indiabulls Housing Finance) और केनरा बैंक (Canara Bank). हालांकि ये तीनों शेयर झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में पहली तिमाही में ही जुड़े थे लेकिन केनरा बैंक के बारे में खुलासा तब हुआ जब इस सार्वजनिक बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाहिर किया.

राकेश झुनझुनवाला ने सेल में अपनी हिस्सेदारी ऐसे वक्त बढ़ाया है, जब एलआईसी और म्यूचुअल फंड जैसे निवेशक इस दिग्गज स्टील कंपनी के शेयर बेच रहे हैं. एलआईसी (LIC) ने जून तिमाही में सेल में अपना हिस्सा 9.26 फीसदी से 0.8 फीसदी घटाकर 8.43 फीसदी कर दिया है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की इसमें मार्च तिमाही तक हिस्सेदारी 5.67 फीसदी थी, जो जून तिमाही में घटकर 5.59 फीसदी पर आ गई. दरअसल झुनझुनवाला इस वक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकार के बढ़ रहे निवेश को देख कर दांव लगा रहे हैं.

विश्लेषकों का कहना है कि यह शेयर 63 फीसदी तक बढ़ सकता है. शुक्रवार को इसका शेयर 118 रुपये पर बंद हुआ जो इसके पिछले भाव से 2.39 फीसदी अधिक है. यह शेयर 218 तक चढ़ सकता है. झुनझुनवाला ने जुलाई में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के एक करोड़ शेयर खरीदे.इसके बाद से विदेशी निवेशक भी इस शेयर को फॉलो कर रहे हैं.

झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 2,88,50,000 इक्विटी शेयर हैं यानि कि उनकी इस बैंक में 1.59 फीसदी हिस्सेदारी है. कुछ समय पहले केनरा बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के पूरा होने का ऐलान किया था जिसके तहत बैंक ने 16,73,92,032 इक्विटी शेयरों को 149.35 रुपये के भाव पर आवंटन की मंजूरी दी थी. यह क्यूआईपी 17-24 अगस्त तक खुला था.

राकेश झुनझुनवाला ने कुछ समय पहले बैंकिंग सेक्टर को लेकर बुलिश रुख दिखाया था और कुछ पीएसयू बैंकों को चुना. इसी कड़ी में उन्होंने केनरा बैंक में निवेश किया है. जून में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में पूंजी की मांग बढ़ेगी औऱ बैंकों के पास बार्गेनिंग पावर होगी. बैंकों के पास डिपॉजिट्स के चलते यह पावर होगी. इसके चलते झुनझुनवाला ने बैंकिंग शेयरों को बुलिश रुख दिखाया था.

घरेलू ब्रोकरेज व रिसर्च फर्म Emkay Globalके एनालिस्ट्स का मानना है कि केनरा बैंक को क्यूआईपी से फायदा मिलेगा. इससे केनरा बैंक के कैपिटल लेवल में बढ़ोतरी होगी. फर्म ने इस स्टॉक को ‘BUY’ की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 185 रुपये का रखा है. सीईटी-1 टियर-1 कैपिटल का एक हिस्सा है जो बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी वाले स्टॉक्स होते हैं.

