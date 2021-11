Rahul Dravid बने भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ कोच, 10 करोड़ रुपये होगी सैलरी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच (Team India New Head Coach) बनाया गया है. बीसीसीआई (BCCI) ने बुधवार को द्रविड़ की नियुक्ति का ऐलान किया. मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल T20 World Cup 2021 खत्म होने के साथ ही पूरा हो जाएगा. द्रविड़ वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज से टीम की कमान संभालेंगे.एक रिपोर्ट के मुताबिक द्रविड़ को हेड कोच के तौर 10 करोड़ रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे

बीसीसीआई के मुताबिक द्रविड़ 2023 तक टीम इंडिया के हेड कोच रहेंगे. इस समय वह नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ हैं. बीसीसीआई के अनुसार, सुलक्षणा नाइक और आरपी सिंह की क्रिकेट सलाहकार समिति ने बुधवार को सर्वसम्मति से राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) का मुख्य कोच नियुक्त किया है.कोच की नियुक्ति के लिए 26 अक्टूबर को आवेदन मंगाए गए थे.

द्रविड़ ने इस मौके पर कहा, “भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया जाना बहुत सम्मान की बात है और मैं इस जिम्मेदारी के लिये तैयार हूं. ” उन्होंने कहा, “शास्त्री के मार्गदर्शन में टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि टीम के साथ काम करते हुए मैं इसे आगे ले जाऊंगा.”

द्रविड़ के साथ काम कर चुके पारस म्हाम्ब्रे को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया जा सकता है. इसके अलावा विक्रम राठौर टीम के बल्लेबाजी कोच बने रहेंगे, जबकि फील्डिंग कोच आर. श्रीधर के रिप्लेसमेंट को लेकर कोई नाम अब तक तय नहीं हुआ है. खबर है कि राठौर ने दोबारा बल्लेबाजी कोच पद के लिए अप्लाई भी कर दिया है.

