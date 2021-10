Stock Tips : राधाकृष्ण दमानी की इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के पार, जानिए- आगे कितनी कमाई करवाएंगे इसके शेयर

रिटेल स्टोर चेन डी-मार्ट (D-Mart) चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (Avenue Supermarts Limited) के शेयर पिछले कुछ अरसे से मार्केट के सबसे हॉट शेयरों में शुमार रहे हैं. दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी ( Radhakrishna Damani) की इस कंपनी का शेयर सोमवार को 9.73 फीसदी चढ़ कर 4,837 रुपये के नए शिखर पर पहुंच गया. इसके शेयरों के ऑल टाइम हाई पर पहुंचते ही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तीन लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. देश में सिर्फ 16 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन तीन लाख करोड़ रुपये से ऊपर है. दमानी को भारत के वारेन बफेट कहे जाने राकेश झुनझुनवाला भी अपना गुरु मानते हैं.

पिछले एक साल में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (Avenue Supermarts Limited) का रेवेन्यू 46 फीसदी बढ़ा है. पिछले साल ( 2020) दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 5,218.15 करोड़ रुपये था लेकिन 2021 की दूसरी तिमाही में यह बढ़ कर 7649 .64 करोड़ रुपये हो गया. ब्रोकरेज फर्म कंपनी के शेयर को लेकर काफी बुलिश दिख रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स का कहना है लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंपनी के स्टोर्स में ग्राहकों का आना बढ़ा है और इससे इसकी कमाई में काफी इजाफा हुआ है. ब्रोकरेज फर्म ने इसका प्राइस टारगेट 4239 रुपये से बढ़ा कर 4539 रुपये कर दिया है. इस बीच कंपनी ने आठ और स्टोर जोड़े हैं. अब इसके स्टोर्स की संख्या 246 है.

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह शेयर इससे आगे जाएगा.वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसका वैल्यूएशन ( 106xFY23e PE)है. काफी निवेशकों को लग सकता है कि यह इसके फंडामेंटल्स से बहुत ज्यादा है. क्या इसकी डी-रेटिंग का जोखिम है. इस मामले पर HSBC Global Research का कहना है कि अभी हम इस शेयर के हाई ग्रोथ कपांउंड कंस्ट्रक्ट के बीच में हैं. लिहाजा निवशेकों को इस शेयर को लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखना चाहिए. वे इस शेयर में बने रह सकते हैं.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

