सरकारी बैंकों ने क्या बचत, चालू और जनधन खातों पर बढ़ा दिया है चार्ज? वित्त मंत्रालय ने दी स्पष्ट जानकारी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निकट भविष्य में सर्विस चार्ज नहीं बढ़ने वाले हैं. बैंकों ने यह फैसला कोविड19 हालात के मद्देनजर लिया है. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने 1 नवंबर से लागू किए गए बदलावों को वापस ले लिया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक बयान से सामने आई है. दरअसल कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की कई खबरें इस वक्त चर्चा में हैं. इनमें से कुछ खबरों में जनधन खातों पर भी चार्ज को लेकर दावा किया जा रहा है. इस मामले में हर तरह की अस्पष्टता को दूर करने के लिए मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया. इस बयान में मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के खातों के लिए तय सर्विस चार्ज के बारे में बताया है.

As per RBI guidelines, all banks, including PSBs, are permitted to levy charges for their services in a fair, transparent & non-discriminatory manner, other PSBs have also intimated that they do not propose to raise bank charges in the near future in view of COVID pandemic.(5/5)

