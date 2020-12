KYC वेरिफिकेशन: फर्जी कॉल और मैसेज से रहें सावधान, वर्ना खाली हो जाएगा अकाउंट; ये Tips रखें याद

KYC Verification: टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ फ्रॉड करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं. जालसाजी करने वाले अलग-अलग तरीकों से लोगों को फंसाने की फिराक में रहते हैं. इनमें से एक तरीका केवाईसी वेरिफिकेशन का भी है. केवाईसी यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन बैंकों द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रॉसेस है. बैंक इसके जरिए सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक जेनुइन है या नहीं.

यहां यह बात जान लेना जरूरी है कि बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन कभी भी फोन कॉल, SMS या ईमेल के जरिए नहीं करते हैं. अगर कोई इन तीन तरीकों से आपका केवाईसी वेरिफिकेशन करने की बात करता है तो वह जालसाज हो सकता है.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को ऐसे जालसाजों के प्रति आगाह किया है. बैंक का कहना है कि केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर फ्रॉड कॉल्स व मैसेज के झांसे में न आएं. बैंक ने यह भी कहा है कि अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड की कोशिश होती है तो इसकी रिपोर्ट https://cybercrime.gov.in पर करें.

इसके अलावा SBI ने कुछ सेफ्टी टिप्स भी बताए हैं. ये इस तरह हैं…

इससे पहले SBI ने ग्राहकों को बैंक से जुड़े अपडेट्स या सूचनाओं के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाने की सलाह दी थी. बैंक ने कहा था कि https://bank.sbi वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी अन्य फेक साइट पर न जाएं. इसके अलावा अगर बैंक के कस्टमर केयर को एक्सेस करना है तो इसके लिए नंबर 1800 11 2211, 1800 425 3800 और 080 26599990 हैं. गूगल सर्च पर मिले किसी और नंबर को SBI कस्टमर केयर नंबर न समझें.

