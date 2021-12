Stock Tips : प्रॉपर्टी मांग और टेलीकॉम दरें बढ़ने से इन दो शेयरों में बन रहा है मुनाफे का मौका, जानिए कितना होगा फायदा और क्या है टारगेट प्राइस

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौर में निवेशकों को ऐसे शेयरों की तलाश है, जो स्थिर रिटर्न दे सकें. जैसे-जैसे मार्केट खुद को कंसोलिडेट कर रहा है, वैसे-वैसे यह यह मांग बढ़ती जा रही है. नामचीन ब्रोकरेज कंपनियों ने अपनी रिकमेंडेशन में ऐसे कुछ शेयरों की खरीदने की सिफारिश की है.

रेटिंग – BUY

टारगेट प्राइस – 2837 रुपये

मौजूदा प्राइस -2022 रुपये

ब्रोकरेज फर्म – Edelweiss

ब्रोकरेज फर्म Edelweiss ने गोदरेज प्रॉपर्टीज ( Godrej Properties) में अच्छी संभावना जताई है. इसका कहना है रियल-एस्टेट में कंसोलिडेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियों में गोदरेज प्रॉपर्टीज सबसे आगे है. यह एक ऐसा डेवलपर है, जिसका अपनी मौजूदगी वाले हर शहर में मार्केट शेयर बढ़ा है. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पुणे में लॉन्च हुए नए प्रोजेक्ट में यह सबसे बड़ा भागीदार है. एनसीआर में इस मामले में यह दूसरा बड़ी भागीदार है. देश के चार अहम मार्केट में गोदरेज प्रॉपर्टीज ही एक ऐसी बड़ी कंपनी है, जिसके पास सबसे कम अनबिकी प्रॉपर्टीज की इन्वेंट्री है.

Edelweiss के मुताबिक कंपनी आगे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रखेगी और हाउसिंग डिमांड में रिवाइवल का फायदा उठाएगी. इसने इसका टारगेट प्राइस 2837 रुपये प्रति शेयर रखा है और इसकी ‘BUY’ रेटिंग मेंटेन रखी है.

रेटिंग – BUY

टारगेट प्राइस -2950 रुपये

मौजूदा प्राइस-2413 रुपये

ब्रोकरेज फर्म – Jefferies

जानी-मानी रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने अपने रिकमेंडशन को रिलायंस जियो पर फोकस किया है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि जियो ने स्मार्टफोन सेगमेंट में प्री-पेड टैरिफ में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है. भारती एयरटेल की तुलना में जियो ने अपने टैरिफ डिस्काउंट को बरकरार रखा है. इसके साथ ही इसके सब्सक्राइबर की संख्या भी घटी नहीं है. इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का EPS वित्त वर्ष 2023-24 में तीन से चार फीसदी ( अनुमानित) रह सकता है.

ARPU में अनुमानित 6 से 7 फीसदी की बढ़ोतरी की वजह से जियो की वैल्यूएशन लगभग 7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि कोविड के नए वैरिएंट का संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन या दूसरी पाबंदियों की वजह से रिलायंस ( Reliance Industries) के ईंधन और रिटेल बिजनेस को झटका लग सकता है. इन सबको देखते हुए भी जियो की BUY रेटिंग को मेंटेन रखने के साथ इसका टारगेट प्राइस को 2,950 रुपये रखा जा सकता है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

