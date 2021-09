Loan Tips : पर्सनल लोन से सस्ता होता है प्रोफेशनल लोन, जानें कैसे ले सकते हैं और क्या है इसके फायदे?

How to Apply for Professional Loan: प्रोफेशनल लोन ( Professional loan) डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रट्रीज जैसे प्रोफेशनल्स या पेशेवरों को दिए जाते हैं. ये प्रोफेशनल अक्सर अपना कारोबार करने या निजी जरूरतों की वजह से इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं. नियमों के मुताबिक ये लोन ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और जो व्यक्तिगत या कारोबारी के तौर पर लोगों को प्रोफेशनल सर्विस देते हैं. लेकिन सवाल यह है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो क्या इस तरह का लोन लेना चाहिए?

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोफेशनल लोन (How to take Professional Loan) लेना आसान है क्योंकि इसके लिए न्यूनतम डॉक्यूमेंटशन की जरूरत पड़ती है. साथ ही इस तरह के लोन की दरें काफी प्रतिस्पर्द्धी होती हैं. हर बैंक चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा इस तरह के ग्राहक हों. ऐसे लोन के फंसने की संभावना नहीं के बराबर होती है. प्रोफेशनल लोन की प्रोसेसिंग फीस काफी कम होती है और कोई छिपा हुआ चार्ज भी नहीं होता.

आपको प्रोफेशनल लोन कितना मिलेगा, यह आपकी कमी और मौजूदा जिम्मेदारियों देख कर तय होता है. इसके अलावा इस तरह के लोन ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री भी अहम भूमिका निभाती है. इस तरह के लोन की एक खासियत यह है कि इनमें आंशिक भुगतान या प्री-पेमेंट करना हो तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है. लेकिन ग्राहक को अपने स्रोत से इसे चुकाना होता है. इस वजह से यह लोन दूसरे पर्सनल लोन से ज्यादा सस्ता और ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है.

प्रोफेशनल लोन मंजूर करने की प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट में आपको किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करते होते हैं और न पोस्ट डेटेड चेक देने होते हैं. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ई-साइनिंग के जरिये होती है. ईएमआई पेमेंट के लिए e-NACH का इस्तेमाल किया जाता है. अगर कस्टमर भविष्य में ज्यादा लोन लेना चाहता है तो उसे टॉप-अप भी मिल जाता है. हालांकि प्रोफेशनल लोन के लिए तय किए गए नियम और शर्तें बैंकों के हिसाब से बदलती हैं.

लोन के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ , केवाईसी डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, रोजगार या बिजनेस का प्रूफ की जरूरत होती है. इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

HDFC Festive Offer: एचडीएफसी से मिल जाएगा सस्ते में होम लोन, इतना क्रेडिट स्कोर है तो ब्याज में 0.6% की बड़ी राहत

प्रोफेशनल लोन, आम पर्सनल लोन (Personal Loan) से सस्ता होता है. स्वरोजगार करने वाले या सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल के लिए लोन की दरें 9.99 फीसदी से शुरू होती है. जबकि पर्सनल लोन की दरें 12 फीसदी से शुरू होती है. अगर आप 12 फीसदी की तुलना में तीन साल के लिए 10 लाख रुपये का प्रोफेशनल लोन 9.99 फीसदी के रेट पर लेते हैं तो आप 34 हजार रुपये तक का ईएमआई बचा सकते हैं. अगर आप प्रोफेशनल लोन का आंशिक भुगतान या प्री-पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा. प्रोफेशनल लोन औसतन 10 से 12 लाख के रेंज में होता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.