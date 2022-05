PM Shram Yogi Maandhan: इस सरकारी योजना से जुड़े 46.66 लाख लोग, 3000 रु मंथली पेंशन की गारंटी

PM Shram Yogi Maandhan Detail: पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम छोटे कामगारों में बेहद पॉपुलर बन रही है. अबतक इस सरकारी पेंशन योजना से 4666489 लोग जुड़ चुके हैं. इसमें भी महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में ज्यादा है. 26 साल से 35 साल की उम्र वालों के बीच यह ज्यादा पॉपुलर है. सरकार ने छोटे कामगारों के बेहतर भविष्य के लिए इस योजना की शुरूआत की थी. इस स्कीम के तहत आंशिक योगदान देने पर 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार या सालाना 36 हजार रुपये पेंशन का इंतजाम है. इस स्कीम में कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला नागरिक जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो. वहीं, उसकी मंथली आय 15 हजार से कम होनी चाहिए. 2156763 महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम के जरिए अबतक करीब 2156763 महिलाएं जुड़ चुकी हैं. जबकि पुरूषों की संख्या 1923031 के करीब है. किस उम्र वर्ग के लोग ज्यादा 26 से 35 साल: 2102947 रजिस्ट्रेशन

36 से 40 साल: 1013796 रजिस्ट्रेशन

18 से 25 साल: 962650 रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में टॉप 10 राज्य हरियाणा: 821089

यूपी: 644540

महाराष्ट्र: 595954

गुजरात: 371409

छत्तीसगढ़: 213817

बिहार: 206363

ओडीशा: 171939

आंध्र प्रदेश: 152560

मध्य प्रदेश: 133971

झारखंड: 131048 योजना में जुड़ने के लिए खास शर्त प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन और स्वीपर या इस तरह के सभी वर्कर्स को फायदा मिलेगा. ध्यान देने की बात यह है कि उनकी मंथली आय 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी. हर महीने कितना करना होगा निवेश अगर कोई कर्मचारी 18 साल का है तो उसे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे. अगर कोई 29 साल का है तो उसे योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे. अगर कोई कर्मचारी 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपये का योगदान करना होगा. खास बात यह है कि जितना योगदान खाताधारक को होगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही योगदान करेगी. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पास के CSC सेंटर पर जाना होगा.

इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी. प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट दिखा सकते हैं.

खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं.

एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी.

इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा.

इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा.

आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं

