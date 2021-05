इस बार गर्मी में 25 से 30% तक घटाएं अपना बिजली बिल, यहां जानिए कुछ आसान टिप्स

Power Saving Tips: मई का महीना शुरू चल रहा है और दिन का तापमान अब बढ़ने लगा है. आने वाले दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ने का अनुमान है. गर्मी बढ़ने का सीधा मतलब है कि पंखे, एसी और फ्रिज जैसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा. आम तौर पर ठंड की तुलना में गर्मियों के मौसम में बिजली का बिल बढ़कर 2 से 3 गुना तक ज्यादा हो जाता है. गर्मियों में बिजली के बिल को लेकर ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं. अगर आप इस बढ़े हुए बिजली के बिल को कुछ कम करना चाहते हैं, तो अभी से कुछ उपाय सोच सकते हैं, जिसे अपनाने से आपके बिजली का बिल 20 से 30 फीसदी तक कम हो सकता है.

गर्मियों में घर हो या दफ्तर एयर कंडीशनर चलाने में बिजली का खर्च सबसे ज्यादा होता है. अगर इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो अच्छी बचत हो सकती है.

एसी पर बचा सकते हैं 1500 रुपये: अगर आपने घर में 1.5 टन का एसी लगा रखा है और रोज औसतन 8 घंटे इसे चलाते हैं तो नॉर्मल एसी करीब 9 यूनिट से ज्‍यादा बिजली की खपत करता है. वहीं अगर 5 स्‍टार रेटिंग का एसी हो तो यह लगभग 7 यूनिट की खपत करेगा. यानी रोज 2 यूनिट बिजली की बचत. अगर आप 4 महीने रोज 8 घंटे एसी चलाते हैं तो 240 यूनिट की बचत होगी. अगर 6.25 रुपए प्रति यूनिट के ही हिसाब से इसे जोड़ा जाए तो 1500 रुपए सालाना बचत हो सकती है.

गर्मी शुरू होने से पहले घर के पुराने बल्‍ब और ट्यूब लाइट की जगह सीएफएल या LED लगा लें. 5 वॉट का LED 20 वॉट के सीएफएल के बराबर रोशनी देता है. इसी तरह से 18 वॉट के सीएफएल की रोशनी 40 वॉट के ट्यूबलाइट के बराबर हो सकती है. यानी इन उपायों से आपके लाइट जलाने का खर्च आधा हो सकता है.

लाइट तो सिफ रात में जलाते हैं लेकिन गर्मियों में पूरे दिन पंखा चलाना पड़ता है. इससे बिजली के बिल पर बड़ा असर होता है. एक नॉर्मल पंखा 75 वॉट प्रति घंटे खपत करता है. अगर औसतन 8 घंटे रोज पंखा चलाएं तो एक पंखे का खर्च 1000 रुपये सालाना के करीब हो सकता है.

सालाना बचत: पुराना 260 लीटर का फ्रिज रोज करीब 3.5 यूनिट बिजली खपत कर सकता है, जबकि इसी साइज का BEE 5 स्‍टार रेटिंग वाले फ्रिज पर रोज 2 यूनिट बिजली की खपत होगी. यानी फ्रिज बदल कर हर साल 540 यूनिट बिजली की खपत कम की जा सकती है. यानी सालाना 3000 रुपये बचा सकते हैं.

घर में डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप का इस्तेमाल करें. सामान्य तरीके से चलाने पर डेस्कटॉप का सालाना खर्च 4000 रुपये के करीब आ सकता है. जबकि लैपटॉप पर यह खर्च 1200 से 1500 रुपये के करीब होगा. इस तरह से आप ​2500 रुपये सालाना बचा सकते हैं.

इनवर्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित अच्छी कंपनी का कूलर खरीदें. यह बाजार में सामान्य मिलने वाले कूलरों की तुलना में 50 फीसदी बिजली की कम खपत करेगा. जहां सामान्‍य 200 वॉट की मोटर वाले कूलर रोज 12 घंटे चलाया जाए तो महीने भर में करीब 100 यूनिट बिजली की खपत करता है. लेकिन अगर इसकी जगह आधुनिक तकनीक का कूलर इस्‍तेमाल हो तो मंथली करीब 60 यूनिट ही खपत होगा.

