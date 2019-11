इस सरकारी स्कीम को बनाएं बच्चे का ‘गुल्लक’, 10 की उम्र में बन जाएगा लाखों का मालिक

Children’s Day Special: अमूमन बच्चे के लिए घर में गुल्लक रखना आम बात है, जिसमें पैरेंट्स कुछ न कुछ पैसे डालते रहते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसी गुल्लत की तरह किसी स्माल सेविंग्स का इस्तेमाल कर न सिर्फ कई गुना फायदा हो सकता है, बल्कि बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग भी की जा सकती है. अगर आप भी बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये इस तरह का निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम (RD) एक अच्छा विकल्प है. यह स्कीम माइनर के नाम से अकाउंट खोलने को मंजूरी देती है.

इस स्कीम में अकाउंट किसी भी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है. 10 साल या उससे ज्यादा उम्र का नाबालिग इस अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है. इसमें आपको सालाना 7.2​ फीसदी का ब्याज मिलेगा. इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है लेकिन इसे 5 साल तक और बढ़ाया जा सकता है. खास बात है कि यह अकाउंट 10 रुपये से खुल जाता है और इसमें हर महीने कम से कम 10 रुपये अकाउंट में जमा करना जरूरी है. इसमें अधिकतम जमा करने की लिमिट नहीं है.

अकाउंट खोलते समय आप चेक या कैश किसी में भी पैसे जमा कर सकते हैं. नॉमिनेशन की सुविधा अकाउंट को खोलते समय या अकाउंट खोलने के बाद भी रहती है. आप अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं.

1000 मंथली जमा पर: अगर आरडी अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं तो 10 साल बाद मेच्योरिटी पर यह रकम 1.76 लाख रुपये होगी.

2000 मंथली जमा पर: अगर आरडी अकाउंट में हर महीने 2000 रुपये जमा करते हैं तो 10 साल बाद मेच्योरिटी पर यह रकम 3.52 लाख रुपये होगी.

5000 मंथली जमा पर: अगर आरडी अकाउंट में हर महीने 52000 रुपये जमा करते हैं तो 10 साल बाद मेच्योरिटी पर यह रकम 8.80 लाख रुपये होगी.

किसी भी पोस्ट ऑफिस में कई अकाउंट खोले जा सकते हैं. दो व्यस्क मिलकर एक ज्वॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं. इस स्कीम में अगर अकाउंट महीने की 15 तारीख तक खोला गया है, तो आपको डिपॉजिट अगले महीने की 15 तारीख तक करना है. और अगर अकाउंट 16 तारीख या उसके बाद खोला गया है तो डिपॉजिट अगले महीने की आखिरी तारीख तक करना होगा. अगर आप तय तारीख तक अपना डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो आपसे डिफॉल्ट फी वसूली जाएगी.

हर 5 रुपये के लिये 0.05 रुपये की डिफॉल्ट फी होगी. 4 रेगुलर डिफॉल्ट के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा. 6 इंस्टॉलमेंट को एडवांस में जमा करने पर रिबेट मिलेगा. नाबालिग व्यक्ति के व्यस्क होने पर अपने नाम पर अकाउंट करवाने के लिए अप्लाई कर सकता है. एक साल बाद 50 फीसदी तक का बैलेंस विदड्रॉ कर सकते हैं.

