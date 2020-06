Post Office Small Savings: 20 लाख जमा पर 8 लाख कमाई की गांरटी, पोस्ट ऑफिस NSC की खास बातें

Post Office NSC: आने वाले दिनों में आप अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. बैंकों में FD या RD पर मिलने वाला ब्याज भी लगातार घट रहा है. पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में कई बार आपको बैंक की एफडी या आरडी से अच्छा रिटर्न मिल जाता है. वहीं, फ्रैंकलिन टेम्पलटन क्राइसिस मामले के बाद निवेशक डेट फंडों को भी लेकर अलर्ट हो गए हैं. ऐसे में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स इसलिए भी बेहतर विकल्प हो सकती हैं क्योंकि इसमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. इसमें जमा राशि पर सॉवरेन गारंटी होती है. डाक घर यानी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में एक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) हैं. जहां एफडी के मुकाबले बेहतर ब्याज मिल रहा है.

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम में अभी सालाना 6.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इसे सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है लेकिन भुगतान मेच्योरिटी पर ही होता है. इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है. हालांकि मेच्योरिटी पूरा होने पर इसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. ऐसा आगे जारी रख सकते हैं.

जमा: 20 लाख

ब्याज: 6.8 फीसदी सालाना

मेच्योरिटी: 5 साल

मेच्योरिटी पर रकम: 27.78 लाख

ब्याज फायदा: 7.78 लाख

इस स्कीम के तहत कोई भी व्यस्क, अधिकतम 3 व्यस्क मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट, 10 साल से ज्यादा का नाबालिग, नाबालिग की ओर से व्यस्क या कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक सर्टिफिकेट खरीद सकता है.

NSC को पासबुक के रूप में जारी किया जाता है.

NSC के VIII इश्यू को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है. हालांकि ऐसा इसके मैच्योर होने से पहले केवल एक ही बार किया जा सकता है. इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सर्टिफिकेट ट्रांसफर इश्यू होने की तारीख से मैच्योरिटी की तारीख तक में केवल एक बार कर सकते हैं. इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है.

NSC में निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्‍स छूट मिलती है. हालांकि, यह छूट 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलती है.

इस स्कीम में 20 लाख रुपये जमा करने पर आपको लगभग 8 लाख कमाने की गारंटी है. स्कीम में 5 साल बाद मेच्योरिटी होने के बाद आपको लगभग 8 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा.

बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस यानी डाक घर में निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है. बैंक के डिफॉल्ट होने की स्थिति में उसमें जमा सिर्फ एक लाख रुपये तक ही बीमा गांरटी होती है. यह गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बैंक ग्राहकों देता है. जबकि, डाक घर में जमा पैसों पर सॉवरेन गारंटी होती है.

