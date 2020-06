डाक घर जीवन बीमा: यदि आपके पास है पॉलिसी तो जरूर याद रखें 30 जून की तारीख

Postal Life Insurance: यदि आप भी डाक जीवन बीमा/पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बीमाधारक हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी है. आप इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) के लिए प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं. कोरोनावायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी. बता दें, डाक जीवन बीमा देश की सबसे पुरानी बीमा योजना है. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1 फरवरी 1884 को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) शुरू किया गया था. दरअसल, देशभर में लॉकडाउन की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों ने कई एडवायजरी के चलते आवाजाही प्रभावित हुई थी. हालांकि, आवश्यक सेवाओं में शामिल होने की वजह से अधिकांश डाक घर में कामकाज जारी है. इसके बावजूद डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बीमाधारकों को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए डाक घर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

डाक जीवन बीमा निदेशालय, डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 के बकाया प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था. इसमें कोई जुर्माना या डिफॉल्ट शुल्क भी नहीं लगेगा. जिन बीमाधारकों ने डाक विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर किया है, वे PLI कस्टमर पोर्टल का इस्तेमाल कर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. इससे पहले डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान की अवधि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाई गई थी. ऐसे में अब ध्यान रखें कि यदि अभी तक आपने पीएलआई के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो 30 जून तक जरूर कर लें.

डाक जीवन बीमा (PLI) पहले केवल सरकारी और सेमी-गवर्मेंट कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वित्तीय संस्थान और राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं. हालांकि, साल 2017 से PLI के अंदर आने वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पेशेवरों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बैंकरों और कर्मचारियों आदि के लिए और NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) की लिस्टेड कंपनियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किया गया है.

