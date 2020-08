KVP: पैसा डबल होने की गारंटी, 1000 रुपये से भी कर सकते हैं शुरुआत

Kisan Vikas Patra: किसान विकास पत्र (KVP) सरकार द्वारा समर्थित बचत योजनाओं में शामिल हैं, जहां रकम के दोगुना होने की गारंटी है. सरकार द्वारा समर्थित होने की वजह से यहां जोखिम नहीं होता है और आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. यह स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर है, जो लांग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं. किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है. इसका मेच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है. इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का होता है. अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है.

KVP में 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें खरीदे जा सकते हैं.

सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट: एक वयस्क व्यक्ति या एक नाबालिग के लिए

जॉइंट A: ज्वॉइंट रूप दो वयस्कों के लिए. यह दोनों व्यक्तियों या मेच्योरिटी तक जीवित रहने वाले व्यक्ति को लाभ देता है.

जॉइंट B: ज्वॉइंट रूप दो वयस्कों के लिए. यह दोनों व्यक्ति में से किसी एक को या फिर मेच्योरिटी तक जीवित रहने वाले को भुगतान किया जाता है.

किसान विकास पत्र अकाउंट के तहत अभी ब्याज दर 6.9 फीसदी सालाना है. यह स्कीम पैसा डबल करने की गारंटी लेती है. मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से यहां आपके निवेश को डबल होने में 124 महीने लगेंगे. यानी इसकी मेच्योरिटी अवधि अभी 124 महीने है. बीते मार्च तिमाही में इस पर ब्याज दर 7.7 फीसदी सालाना थी और यहां 112 महीने में पैसे डबल हो जाते थे. दिसंबर तिमाही में भी ब्याज दर 707 फीसदी था. हालांकि वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में ब्याज 7.3 फीसदी था और पैसे डबल होने में 118 महीने लगते थे.

KYC प्रक्रिया के लिए पहचान प्रमाण, एड्रेस प्रूफ

इसके लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वैलिड है. इसके अलावा KVP आवेदन पत्र और डेथ आफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए.

