पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से 124 महीने में दोगुना होगा आपका पैसा, निवेश भी पूरी तरह सुरक्षित

Post Office Kisan Vikas Patra: कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते आर्थिक सुस्ती के मौजूदा दौर में बैंक FD जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली स्कीम पर ब्याज दरें घट रही हैं. शेयर बाजार (Stock Market) और म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) का बुरा हाल है. ऐसे में निवेश का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं, वे पोस्ट ऑफिस (Post Office) की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. यह सुरक्षित निवेश का विकल्प है जहां लोगों को मेच्योरिटी पर रिटर्न की गारंटी है.

बैंक के डिफॉल्ट होने की स्थिति में उसमें जमा सिर्फ पांच लाख रुपये तक ही बीमा गांरटी होती है. यह गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बैंक ग्राहकों देता है. जबकि, डाक घर में जमा पैसों पर सॉवरेन गारंटी होती है. पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में किसान विकास पत्र (KVP) भी एक है, जिसमें आपके द्वारा निवेश की गई राशि के 124 महीने में दोगुना होने की गारंटी है. आइए पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम के फीचर्स के बारे में जानते हैं.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सालाना 6.9 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा 124 महीने (10 साल और 4 महीने) की अवधि में डबल हो जाएगा. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप इस स्कीम में 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो 124 महीने बाद आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे. इससे पहले, जमा राशि 113 महीने में दोगुनी हो जाती थी.

इस स्कीम में आप 100 रुपये के मल्टीपल यानी गुणक में निवेश कर सकते हैं. निवेश के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपये है और अधिकतम सीमा कोई नहीं है. स्कीम के तहत, सर्टिफिकेट को कोई भी व्यस्क, अधिकतम 3 व्यस्क मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट, 10 साल से ज्यादा उम्र का नाबालिग खरीद सकता है. इसके साथ किसी नाबालिग की ओर से कोई व्यस्क और किसी कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी सर्टिफिकेट को खरीद सकता है.

किसान विकास पत्र को पासबुक के रूप में जारी किया जाता है. इसे किसी भी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है. स्कीम में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है. सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है.

