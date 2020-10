PNB पावर सेविंग्स: महिलाओं के लिए खास खाता, 5 लाख रु तक के बीमा समेत मुफ्त मिल रहीं ये 11 सुविधाएं

PNB Power Savings Account: पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं के लिए खास बचत खाते (Savings Account) की पेशकश कर रहा है. इस खाते पर महिलाओं को कई सुविधाओं की मुफ्त में पेशकश की जा रही है. खाते का नाम है PNB पावर सेविंग्स. इस बचत खाते को कोई भी भारतीय महिला नागरिक सिंगल या ज्वॉइंट में खुलवा सकती है. ज्वॅाइंट अकाउंट के साथ शर्त यह है कि पहला नाम महिला का होना चाहिए.

PNB पावर सेविंग्स की पहली खासियत यह है कि इस अकाउंट के साथ महिला ग्राहक को स्वीप फैसिलिटी का विकल्प मिलता है. स्वीप इन सुविधा के तहत अगर बचत खाते में एक तय लिमिट से अधिक पैसा जमा हो जाता है तो अतिरिक्त पैसा अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और उस पर एफडी वाला ब्याज मिलता है. बचत खाते में पैसा तय लिमिट से नीचे आ जाने पर एफडी अपने आप खत्म हो जाती है और पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही काउंट होने लगता है. इसे स्वीप आउट कहते हैं. PNB पावर सेविंग्स में महिला के पास विकल्प होगा कि वह स्वीप सुविधा लेना चाहती है या नहीं.

PNB पावर सेविंग्स खाते को गांव या शहर कहीं भी खुलवा सकते हैं. गांव में यह खाता आप 500 रुपये से खुलवा सकते हैं. इसके अलावा अर्धशहरी क्षेत्र में यह खाता 1000 रुपये और शहरी/मेट्रो शहरों में 2000 रुपये से खुलेगा. खाते के मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की बात करें तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये और अन्य क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये है. तय बैलेंस बरकरार न रखने पर चार्ज देय है. एटीएम से प्रतिदिन 50 हजार रुपये तक की कैश निकासी कर सकते हैं. डॉमेस्टिक शॉपिंग के लिए पीओएस पर प्रतिदिन 1.25 लाख रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है.

1. इस खाते में सालाना 50 चेक की चेकबुक फ्री मिलती है.

2. NEFT की सुविधा फ्री में मिलती है.

3. बैंक खाते पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड फ्री मिलता है.

4. फ्री SMS अलर्ट की सुविधा मिलती है.

5. 2-5 लाख रुपये तक फ्री एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है.

6. हर माह 10000 रुपये तक का एक ड्राफ्ट फ्री में बनवाया जा सकता है.

7. होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन लेने के मामले में कोई डॉक्युमेंटेशन चार्ज नहीं है.

8. अकाउंट स्टेटमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं है.

9. सिग्नेचर अटेस्टेशन, डुप्लीकेट पासबुक, इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए कोई चार्ज नहीं है.

10. डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए फीस में 25 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा.

11. एक छोटे लॉकर के लिए पहले साल लॉकर के किराए में 25 फीसदी छूट मिलती है.

Income Tax: बचत खाता, FD और RD की ब्याज इनकम पर कैसे लगता है टैक्स, जान लीजिए छूट की लिमिट

5 लाख रुपये तक का बीमा दावा स्वीकार्य होगा, अगर

a. अंतिम कैलेंडर तिमाही के दौरान खाते में क्वार्टली एवरेज बैलेंस रु 25000/- या उससे अधिक हो.

b. अंतिम 90 दिनों के दौरान POS/ई-कॉमर्स पर न्यूनतम एक लेनदेन किया गया हो.

c. वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लेटिनम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 45 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए. यदि ग्राहक क्लासिक डेबिट कार्ड का चयन करता है तो व्यक्तिगत दुर्घटना कवर को 1 लाख रु की राशि तक सीमित कर दिया जाएगा.

d. यदि ग्राहक के पास प्लेटिनम डेबिट कार्ड है और आखिरी 45 दिनों में इस्तेमाल किया है लेकिन a एवं b शर्तों को पूरा नहीं करता तो बीमा दावा को 2 लाख रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा.

NEFT चार्ज से छूट और माह में एक फ्री डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा तभी मिलेगी, जब पिछली तिमाही में खाते में न्यूनतम रु 5000/- का क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखा गया हो.

PNB पावर सेविंग्स अकाउंट में ​महिला ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन करने पर, अन्य ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त रिवार्ड्स प्वॉइंट दिए जाते हैं. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन करने पर रिवार्ड्स इस तरह हैं…

मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन करने पर रिवार्ड्स

