PNB से Home Loan और Car Loan लेना हुआ सस्ता, 31 दिसंबर तक मिलेगा ‘फेस्टिव बोनांजा ऑफर’

PNB Festival Bonanza Offer: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव बोनांजा ऑफर (Festival Bonanza Offer) लेकर आया है. ऑफर के जरिए बैंक का मकसद कोविड19 महामारी के चलते लोन की घटी मांग को दोबारा से बढ़ाना है. हाल के कुछ महीनों में ब्याज दरों में कमी के बावजूद बाजार में लोन की मांग कम बनी हुई है. इसे देखते हुए बैंक ने त्योहारी ऑफर पेश किया है, जिसके तहत ग्राहकों के लिए हाउसिंग लोन, कार लोन समेत अन्य दूसरे तरह के रिटेल लोन लेना सस्ता हो जाएगा.

PNB की ओर से जारी बयान के अनुसार, फेस्टिव बोनांजा ऑफर के तहत बैंक अपने कुछ बड़े रिटेल प्रोडक्ट जैसेकि होम लोन, कार लोन आदि पर सभी तरह के अपफ्रंट, प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंट चार्ज को माफ करेगा. ग्राहक इस ऑफर का फायदा PNB के देशभर में 10,897 शाखाओं या डिजिटल चैनल के जरिए 31 दिसंबर 2020 तक ले सकते हैं.

ICICI बैंक का नया नियम, लोन की EMI कैश में भरने पर देना होगा चार्ज

ग्राहकों के लिए कर्ज को सस्ता और सुगम बनाने के लिए पीएनबी ने नए और टेकओवर लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस घटा दिया है. बयान के अनुसार, होम लोन पर ग्राहकों को अब लोन की रकम का 0.35 फीसदी (अधिकतम 15,000 रुपये) और इसके अलावा डॉक्यूमेंट चार्ज से छूट मिलेगी. इसी तरह, कार लोन पर ग्राहकों को कुल लोन रकम की 0.25 फीसदी की बचत होगी. इसी तरह लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मामले पर ग्राहकों को 1 लाख रुपये तक की, लोन रकम के आधार पर, छूट मिलेगी.

PNB ने 1 सितंबर 2020 से अपने होम और कार लोन की दरों को और आकर्षक किया है. बैंक 7.10 फीसदी पर होम लोन और 7.55 फीसदी पर कार लोन ऑफर कर रहा है. बैंक का कहना है कि कोविड19 महामारी के चलते कर्ज की डिमांड और ग्राहकों का भरोसा दोनों ही डगमगा गया है. इसके बावजूद त्योहारी सीजन में रिवाइवल की उम्मीद है. कंज्यूमर खर्च बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था में रिकवरी आएगी और इसका ​असर क्रेडिट ग्रोथ पर होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.