PMVVY: इस सरकारी स्कीम में 1.11 लाख रु तक सालाना रिटर्न की गारंटी, चेक करें डिटेल

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाई गई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) में अब 31 मार्च 2023 तक निवेश किया जा सकेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस स्कीम को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है. PMVVY में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निश्चित रिटर्न की दर 7.4 फीसदी सालाना रखी गई है. इस दर को हर साल बदला जाता है. इस स्कीम में कोई व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है. प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है, जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है. इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है.

अगर कोई व्यक्ति इसमें 15 लाख रुपये का निवेश करता है. तो उसे सालाना 7.4 फीसदी की दर से ब्याज के मुताबिक, कुल 1,11,000 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा. कैलकुलेशन के मुताबिक उसे निवेश करने के बाद 1 साल में 1,611,000 रुपये की राशि हो जाएगी. यानी इस सरकारी स्कीम में 15 लाख निवेश करने पर सालाना 1,11,000 रुपये गारंटीड रिटर्न है. स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है. यानी 10 साल तक 1,11,000 रुपये तक सालाना रिटर्न लिया जा सकता है.

इस योजना के तहत एक बार एकमुश्त रकम जमा करवानी पड़ती है. यह रकम कम से कम 1.50 लाख और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपये हो सकती है. पेंशनर को यह अधिकार होगा कि वह ब्याज की रकम या तो पेंशन के रूप में या एकमुश्त ले.

बता दें कि PMVVY वर‍िष्‍ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन स्‍कीम है. इसके क्रियान्‍वयन का जिम्‍मा LIC पर है. यह स्‍कीम दो वर्जनों में केंद्रीय बजट 2017-18 और 2018-19 में घोष‍ित की गई थी और 4 मई, 2017 को PMVVY को लॉन्‍च की गई थी. PMVVY में 60 साल या उससे ज्यादा का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है.

PMVVY में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निवेश किया जा सकता है. निवेश की रकम के आधार पर ही पेंशन की रकम तय होती है. निवेश के बाद सीनियर सिटीजन को तत्काल तौर पर पेंशन मिलने लगती है. इस स्कीम में पेंशनर के पास विकल्प रहता है कि वह मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक, किस आधार पर पेंशन की रकम लेगा. अभी तक इसी आधार पर उसके ब्याज की दर भिन्न-भिन्न रहती थी.

