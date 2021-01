PMAY-G: पीएम ने 6 लाख लोगों के खाते में भेजे 2691 करोड़, कैसे उठाएं सस्ते घर का फायदा

Pradhan Mantri Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 2691 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. यह लोगों के बैंक अकाउंट में भेज दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में 6 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा. ये धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है. पीएम मोदी ने कहा कि अपना घर होने से लोगों में विश्वास बढ़ता है. आत्मनिर्भरता का सीधा सम्बन्ध आत्मविश्वास से है. बता दें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कम आय वर्ग वालों को घर बनाने के लिए सब्सिडी पर लोन दिया जाता है.

पीएम मोदी ने कहा कि आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब.करीब 2,700 करोड़ रुपये ट्रांसफर की गई है. इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है. आज 80 हजार परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है. अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी. अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होंगी.

पीएम मोदी ने कहा कि देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था. बीते वर्षों में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं. अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब सवा करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है. इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं. सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है. यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं. इनमें से 21.5 लाख घरों को बनाए जाने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2020-21 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 5.3 लाख लाभार्थियों को आवास निर्माण की पहली किस्त और 80 हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त की धनराशि ट्रांसफर की है. पीएमएवाई-जी (PMAYG) में अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए. अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा.

सालाना आमदनी: 6 लाख रुपये

लोन की अधिकतम रकम: 6 लाख रुपये

सब्सिडी: 6.5 फीसदी

लोन की राशि: 6 लाख रुपये

ब्याज दर: 9 फीसदी

मंथली EMI: 5398 रुपये

20 साल में कुल ब्याज: 6.95 लाख रुपये

6.5 फीसदी सब्सिडी के हिसाब से आपका ब्याज सब्सिडी के बाद एनपीवी 2,67,000 रुपये हो जायेगा. इस हिसाब से आपका PMAY लोन वास्तव में 6 लाख रुपये की जगह 3.33 लाख रुपये हो जाता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास एप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉग-इन आईडी बनानी होगी. इसके बाद यह एप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा. इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें. पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.

सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं.

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे डालें और क्लिक करें, जिसके बाद विवरण सामने आ जाएगा.

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ‘एडवांस सर्च’ पर क्लिक करें.

इसके बाद जो फॉर्म आए उसे भरें.

फिर सर्च विकल्प पर क्लिक करें.

अगर आपका नाम PMAY-G लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे.

