PM Kisan: आने वाली है रकम; 30 जून से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन, इस साल मिल जाएंगे 4000 रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. अगर आप शर्तें पूरी करते हैं और अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले जरूर करा लें. अगर 30 जून तक पीएम किसान योजना में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इस साल की दोनो किस्त यानी 4000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगी. पीएम किसान के तहत जो नियम हैं, अगर आप जून में आवेदन करते हैं और यह स्वीकार हो जाता है तो अगली 2 किस्त आपको मिल जाएगी. कोरोना वायरस संकट के दौर में बहुत से प्रवासी मजदूर अपने गांव घरों की ओर लौटे हैं. इनमें से बहुत छोटे और सीमांत किसानों की भी श्रेणी में आते हैं. अगर ये भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत शर्तें पूरी करते हैं तो योजना का लाभ उठा सकते हैं.

बता दें कि सरकार 1 साल में 3 किस्त के जरिए किसानों को 6000 रुपये कह मदद करती है. अलग अलग 3 किस्तों में किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किया जाता है. पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है. ऐसे में 30 जून तक योजना में जुड़ जाते हैं तो 1 अगस्त से पहले योजना में आवेदन करते हैं तो 1 अगस्त और 1 दिसंबर वाली किस्त आपको मिल सकती है.

नाम और उम्र

जेंडर और कटेगिरी (SC/ST)

बैंक खाता नंबर और IFSC कोड

मोबाइल नंबर

आधार नंबर की सही जानकारी (आसाम, मेघालय, J&K और लद्दाख जैसे राज्यों को छोड़कर जहां ज्यादातर नागरिकों को आधार नंबर जारी नहीं हुए हैं. यहां आधार की जानकारी देने के लिए अभी कुछ दिनों की छूट है.) ऐसे राज्यों में जिनके पास आधार है, उनसे इनकी जानकारी ली जा रही है. लेकिन जिनके पास नहीं है, उन्हें राज्य या केंद्र से मिला कोई अल्टरनेट वैलिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना होगा. आधार एनरॉलमेंट नंबर भी मान्य है.

इस कंडीशन में ड्राइविंब लाइसें, वोटर कार्ड, NREGA जॉब कार्ड भी मान्य होगा.

केंद्र ने राज्य/UT सरकारों को “मौजूदा भूमि स्वामित्व प्रणाली” का उपयोग करने के लिए कहा है ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके और पीएम-किसान पोर्टल पर परिवार के विवरण अपलोड होने के बाद उनके खाते में पैसे भेजें जा सकें. इसमें कहा गया है कि पात्र लाभार्थी किसानों की पहचान करने और पीएम-किसान पोर्टल पर उनका विवरण अपलोड करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों की है. एक बार आवेदन करने के बाद राज्य/UT सरकारों को उस बारे में जांच करने का अधिकार है. सब कुछ सही पाए जाने पर ही इस योजना के तहत लाभ का हकदार माना जाता है.

अगर आपने इस योजना को फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट ऑनलाइन देखने के लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर क्लिक करिए. वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं. ‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें. इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी. जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य/जिलेवार/तहसील/गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं. इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है.

पीएम किसान हेल्पलाइन – 155261

पीएम किसान टोल फ्री – 1800115526

पीएम किसान लैंड लाइन नंबर: 011-23381092, 23382401

इसके अलावा मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.

