PM Kisan 8th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अबतक किसानों को 2000-2000 रुपये की 7 किस्त भेजी जा चुकी है. स्कीम के तहत अगले महीने यानी मई से 8वीं किस्‍त आनी शुरू हो जाएगी. लेकिन आवेदन में देर हुई या इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो यह लाभ लेने से चूक जाएंगे. इसलिए बेहतर है कि समय रहते अपना स्टेटस चेक कर लें. बता दें कि छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से स्कीम चलाई गई है. इस स्कीम के तहत योग्य किसानों को हर साल 3 किस्त में 6000 रुपये दिए जा रहे हैं. इसके लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर सारी जानकारी दी गई है.

अगर आपने इस योजना को फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम व अन्य रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है.

सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर क्लिक करिए.

वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं.

‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें.

अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें.

इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी.

जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य/जिलेवार/तहसील/गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं.

‘फार्मर कार्नर’ पर क्लिक करने के बाद Benificary status पर क्लिक करें.

जिसके बाद वहां आधार नंबर, अकाउंट नंबर और फोन नंबर का विकल्प दिखेगा.

यहां आप देख सकते हैं कि आपकी सूचना सही है या नहीं. अगर गलत है तो इसे सही करा सकते हैं.

अगर आपकी आठवीं किस्त के स्टेटस में Waiting for approval by state लिखा है तो आपको अभी 8वीं किस्त के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही आपके खाते में 2000 रुपये आ जाएंगे.

अगर स्टेटस में Rft Signed by State Government’लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं.

वहीं, अगर अगर स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा दिखाई दे तो समझिए इसका मतलब है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

पीएम किसान हेल्पलाइन – 155261

पीएम किसान टोल फ्री – 1800115526

पीएम किसान लैंड लाइन नंबर: 011-23381092, 23382401

इसके अलावा मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.

