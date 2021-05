PM Kisan: 8वीं किस्त जारी, पीएम मोदी ने ट्रांसफर किए 19000 करोड़; बंगाल के किसानों को पहली बार लाभ

PM Kisan 8th Installment Transferred: कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातरों में 19000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं. बंगाल के लाखों किसानों को आज से पहली बार किसान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है. इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त यानी सालाना 6000 रुपये छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है. यह राशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे जमा की जाती है.

प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 8वीं किस्त जारी की है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित थे. प्रधानमंत्री ने कुछ किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की. इसके बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं भी दी.

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी देश के किसानों ने हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है. बंगाल के लाखों किसानों को आज से पहली बार किसान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है. उनको पहली किस्त मिल चुकी है. जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी. पीएम ने कहा कि कोरोना काल में भारत दुनिया कि सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है.

On this auspicious day of Akshaya Tritya, around Rs 19,000 crores have directly been transferred to the banks of farmers. It would benefit close to 10 crore farmers. For the first time, farmers from West Bengal will be benefitted from this scheme: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/5OMSVBT3sA

