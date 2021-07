Travel amid Covid Times: कोरोना टाइम में कहीं बाहर निकल रहे हैं! बुकिंग और स्टे के दौरान रखें इन बातों का ख्याल

Travel amid Covid Times: कोरोना महामारी के दौर में घर पर रहना सबसे अधिक सुरक्षित है और कहीं भी घूमने-फिरने के लिए तभी निकलना चाहिए, जब तक कि बहुत जरूरी न हो. हालांकि कभी-कभी पेशेवर जरूरतों या व्यक्तिगत जरूरतों के चलते बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती है. अगर कहीं बाहर दूर जाने की जरूरत पड़ ही गई है तो ऐसे में सुरक्षा जरूर बरतनी चाहिए. यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण की आशंका कम से कम करने के लिए जरूरी एहतियात बरतने चाहिए. एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ने बुकिंग से पहले या होटल में ठहरने के समय कुछ सावधानियां बरतने का सुझाव दिया है.

कमरे की बुकिंग करते समय यह जरूर पता कर लें कि होटल किन गाइडलाइंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है. यह देख लें कि ये प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक हैं या नहीं. बुकिंग करते समय यह पता कर लें कि होटल कैशलेश पेमेंट्स स्वीकार कर रहा है या नहीं. इसके अलावा अन्य सर्विसेज के भी कांटैक्टलेस को प्रॉयोरिटी में रखें. होटल की अकुपेंसी रेट भी चेक कर लें क्योंकि कम मेहमान का मतलब है कि कोविड संक्रमण होने की कम संभावनाएं.

इसमें कोई शक नहीं है कि होटल्स कमरे को लगातार सैनिटाइज और साफ कर रहे हैं. इसके बावजूद डोरनॉक्स, लाईट स्विचेज, टीवी रिमोट्स और अन्य ऐसी सतहों को जिन्हें अधिक से अधिक छुआ जाता हो, उन्हें खुद सैनिटाइज कर लें. इसके लिए एक ट्रैवल स्प्रे लेकर भी सफर कर सकते हैं. हाउसकीपिंग की बात करें तो मौजूदा समय में अधिक हाउसकीपिंग को अवाइड करना बेहतर होगा.

एलीवेटर्स की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. एलीवेटर्स का इस्तेमाल इस समय करना असुरक्षित है और इससे कोरोना संक्रमित होने की आशंका बहुत अधिक है. ऐसे में अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सीढ़ियां का ही इस्तेमाल करें. इसके अलावा अगर संभव हो सके तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे ही बुक करें ताकि एलीवेटर्स के प्रयोग की जरूरत ही न पड़े. इसके अलावा स्पा और जिम जैसे शेयर्ड होटल फैसिलिटीज का इस्तेमाल न ही करें तो बेहतर होगा. इसकी बजाय किसी खुले स्थान पर वर्कआउट करें.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने खिड़कियों को हमेशा खुली रखने का सुझाव दिया है ताकि ताजी हवा कमरे में आ सके और वेंटिलेशन बेहतर बना रहे. बंद स्थानों पर हवा के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है. बुकिंग करते समय ऐसे होटल्स को प्रमुखता दें तो खिड़कियों को खोलने की मंजूरी देते हैं या उनके यहां कमरों में हाई-एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर (एचईपीए) फिल्टर लगा हुआ हो. इसके अलावा टेबल फैन के इस्तेमाल को लेकर भी जानकारी ले लें क्योंकि खिड़की के पास इस्तेमाल करने से इसके जरिए अधिक से अधिक बाहर की हवा कमरे में आती है.

यात्रा के दौरान फूड बफेट्स को अवाइड करना बहुत कठिन फैसला होता है क्योंकि बड़े होटल्स में खाना कोई मिस नहीं करना चाहता है. हालांकि मौजूदा दौर में इन-हाउस रेस्टोरेंट्स में खाना खाने को अवाइड करना ही सही रहेगा क्योंकि अन्य मेहमानों के संपर्क में आने पर संक्रमण फैलने की आशंका अधिक रहती है. इसकी बजाय अपने कमरे में खाना मंगवाना सही रहेगा.

