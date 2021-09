Two Wheeler Loan: टू-व्हीलर लोन लेना चाहते हैं? जानिए, किन बैंकों में मिल रहा है सबसे कम ब्याज दर पर लोन

Two Wheeler Loan: दोपहिया वाहनों को कम दूरी वाली जगहों तक जाने या शहर में ट्रैफिक की भीड़-भाड़ से बचने के लिए काफी पसंद किया जाता है. चार पहिया वाहनों के मुकाबले, दोपहिया वाहनों का रखरखाव आसान होता है और इसमें खर्च भी कम आता है. पिछले कुछ सालों में कोविड -19 महामारी की वजह से भी लोग आवाजाही के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाये व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं. मार्केट में कई तरह के टू-व्हीलर लोन प्लान मौजूद हैं, ऐसे में हमें इसके लिए अप्लाई करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए.

अगर आप टू-व्हीलर लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. मार्केट में कई तरह के टू-व्हीलर लोन प्लान मौजूद हैं, ऐसे में इनकी तुलना करना जरूरी हो जाता है. सभी लेंडर्स या वित्तीय संस्थान के नियम और शर्तों में अंतर होता है. इसलिए, बेस्ट डील हासिल करने के लिए लेंडर्स की तुलना पात्रता, ब्याज दरों, प्रोसेसिंग फीस, पुनर्भुगतान अवधि और लोन टू वैल्यू रेश्यो (LTV) के आधार पर किया जाना चाहिए.

BankBazaar के अनुसार कई बैंक एक बाइक पर अधिकतम 90% से 95% तक लोन देते हैं. आपको अलग-अलग लेंडर्स द्वारा दी जाने वाली LTV रेश्यो और लोन अमाउंट की तुलना करनी चाहिए. आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो बाइक आप खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत एक लाख रुपये हो लेकिन लेंडर्स आपको अधिकतम 20 हजार रुपये ही ऑफर करे. इसलिए, ऐसे लेंडर्स का चुनाव करें जो आपकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त लोन अमाउंट ऑफर करे. ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा लोन अमाउंट ऑफर किया जाए और ज्यादा महंगी बाइक खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए. ऐसी स्थिति में आपको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए. ऐसा करने पर आपको लंबी अवधि में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. मासिक EMI की रकम ज्यादा होने पर आपको इसके भुगतान में भी परेशानी हो सकती है.

इसके अलावा, लोन लेते समय आपके क्रेडिट स्कोर का रोल भी काफी अहम होता है. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको कम ब्याज दर में लोन मिल सकता है. आपका लोन अप्रुव होगा या नहीं, यह भी आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है. अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो ऐसा हो सकता है कि आपके लोन आवेदन को स्वीकार ना किया जाए. लोन के लिए अप्लाई करते समय आपको आयु, आईडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी प्रस्तुत करना होता है.

आप अतिरिक्त छूट का लाभ उठाने के लिए आगामी त्योहारी सीजन का भी इंतजार कर सकते हैं. ज्यादातर कर्जदाता त्योहारी सीजन के दौरान आकर्षक ऑफर लेकर आते हैं. इसमें नो प्रोसेसिंग फीस, कम ब्याज दर और जीरो डाउन पेमेंट आदि ऑफर शामिल हैं.

अगर आप टू-व्हीलर लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यहां आपके लिए 20 से ज्यादा बैंकों की सूची दी गई है. इस सूची में ऐसे बैंकों को शामिल किया गया है जहां वर्तमान में सबसे कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध है. इस बात का ध्यान रखें कि हमने इस तालिका में बैंकों द्वारा बताये गए न्यूनतम ब्याज दरों को शामिल किया है. आपकी आयू, इनकम और क्रेडिट स्कोर जैसे फैक्टर्स के आधार पर बैंक द्वारा आपके ऊपर लगाया जाने वाला ब्याज दर कम या ज्यादा हो सकता है :

