मुसीबत में बेच रहे हैं सोना तो जरूर चेक करा लें शुद्धता, मिलेगी वाजिब कीमत, ये है तरीका

सोने में निवेश भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. शादी व्याह हो या त्योहार लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं. अभी की बात करें तो सोना इस साल करीब 9500 रुपये महंगा हो गया है और एमसीएक्स पर सोना 49 हजार प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया. सर्राफा बाजार में भी सोना 50 हजार के करीब ट्रेड कर रहा है. ऐसे में बहुत से लोग शादियों के सीजन के पहले पुराना सोना बेचकर नई ज्वैलरी बनवाना पसंद करेंगे. वहीं कुछ लोग जरूरत पड़ने या मुसीबत में भी इसे बेच सकते हैं. अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सोने की शुद्धता जांच लेनी चाहिए. सोनस जितना शुद्ध होगा, आपको उतनी वाजिब कीमत मिलेगी. वैसे साना खरीदने के पहले भी सोने की शुद्धता जांचना जरूरी होती है.

देश में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हो चुकी है. यह BIS का एक सर्टिफिकेट है, जिसमें सोने की शुद्धता पता चलती है. इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि हॉलमार्क असली बना है या नकली. BIS हॉलमार्क निशान सभी आभूषणों पर होता है. इसमें एक त्रिकोण निशान होता है. इसके साथ ही सोने की शुद्धता भी लिखी होती है.

लेकिन पुरानी ज्वैलरी के मामले दिक्कत हो सकती है. ऐसे में हॉलमार्किंग सेंटर्स पर जाकर पुरानी ज्वैलरी की शुद्धता की जांच कराई जा सकती है. इससे पता चल जाएगा कि पहले उसे बेची गई ज्वैलरी कितने कैरेट सोने से बनी है. इसके लिए खर्च मामूली है.

हॉलमार्क शुद्धता

375 37.5 % शुद्ध सोना

585 58.5 % शुद्ध सोना

750 75.0 % शुद्ध सोना

916 91.6 % शुद्ध सोना

990 99.0 % शुद्ध सोना

999 99.9 % शुद्ध सोना

ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको पल भर में ही पता चल जाएगा कि आपने जो सोना लिया वो असली है या नकली. इसके लिए पहले आपको सोने को एक पिन से थोड़ा सा खुरचना होगा. इसके बाद उस जगह नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें डाल दें. अगर सोना असली होगा तो उसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा. अगर नकली होगा तो हरे रंग का हो जाएगा.

सोने को बाल्टी भर पानी में डालिए. अगर सोना डूब जाए तो समझिए सोना असली है. अगर सोना पानी की धारा के साथ कुछ देर तैरे तो समझिए कि सोना नकली है. सोना कितना भी हल्का हो कितनी भी कम मात्रा में हो वह पानी में हमेशा डूब जाएगा. अगर ज्वैलरी छोटी हो तो इसे एक कप पानी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं.

इसके लिए हार्डवेयर की दुकान से चुंबक लें और इससे सोने की जूलरी पर लगाएं. अगर यह चिपकता है तो आपका सोना असली नहीं है और अगर नहीं चिपकता तो यह असली है. क्योंकि सोना चुम्बकीय धातु नहीं है.

