Cheapest Car Loan: कार खरीदने का बना रहे हैं मन? तो इन बैंकों में 7% से भी सस्ता मिल रहा लोन, देखिए लिस्ट

Cheapest Car Loan: कार खरीदना किसी के लिए सपना होता है तो वहीं कई लोगों की यह एक जरूरत होती है. कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, जिसमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है. कार का सपना सच करने के लिए कुछ लोग लंबे समय तक पूंजी जोड़ते हैं और वहीं कुछ लोग इसके लिए बैंकों से लोन लेते हैं. पर्सनल लोन जैसे लोन्स की तुलना में कार लोन कम ब्याज दर पर मिलता है. ध्यान दें कि अधिकतर बैंक कार की ऑन-रोड कीमत का महज 80-90 फीसदी ही फाइनेंस करते हैं. इसका मतलब हुआ कि शेष राशि के लिए ग्राहकों को खुद प्रबंध करना होगा. हालांकि कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो कुछ शर्तों पर कार की पूरी कीमत को फाइनेंस करते हैं.

अगर आप कार लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले अलग-अलग बैंकों के ब्याज दरों की तुलना कर लेनी चाहिए. कुछ लेंडर्स का डीलरों के साथ विशेष टाई-अप हो सकता है और वे रियायती दरों की पेशकश कर सकते हैं. कुछ लेंडर अपने सेलेक्टेड कस्टमर्स को प्री-अप्रूव्ड कार लोन या अपने मौजूदा होम लोन बॉरोअर्स को कम ब्याज दरों की पेशकश करते हैं. इसलिए, बेस्ट डील पाने के लिए, आपको अलग-अलग लेंडर्स द्वारा दी जाने वाली कार लोन ऑफर्स की तुलना करनी चाहिए.

अगर आप कार लोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहां अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की एक लिस्ट दी है. ये बैंक वर्तमान में देश में सबसे कम ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर रहे हैं. यहां 5 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपये के लोन की ईएमआई का कैलकुलेशन किया गया है. इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए लागू ब्याज दर लोन अमाउंट, क्रेडिट स्कोर, जॉब प्रोफाइल, या आपके चुने हुए लेंडर के किसी अन्य नियम और शर्तों के आधार पर ज्यादा हो सकती है.

5 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपये के लोन की ईएमआई –

(डिस्क्लेमर: सभी आंकड़ें संबंधित बैंक की वेबसाइट से 23 नवंबर, 2021 को लिए गए हैं. यहां उस पांच साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपये के लोन के लिए उस दर पर ईएमआई का कैलकुलेशन किया गया है जो बैंक सबसे कम ऑफर कर रहे हैं. इस कैलकुलेशन में प्रोसेसिंग फीस व अन्य चार्जेज को शामिल नहीं किया गया है. सोर्स – बैंकबाजारडॉटकॉम)

(Article: Sanjeev Sinha)

