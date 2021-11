PGIM India Mutual fund ने शुरू किया देश का पहला ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड, 15 नवंबर को खुलेगा NFO 

पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of fund लॉन्च करने का ऐलान किया है. यह एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड ऑफ फंड स्कीम है, जो पीजीआईएम रियल एस्टेट ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड में निवेश करती है.यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 15 नवंबर 2021 को खुलेगा और 29 नवंबर 2021 को बंद होगा. यह फंड देश का पहला ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड है. फंड का बेंचमार्क इंडेक्स FTSE EPRA NAREIT Developed Index है. योजना का प्राथमिक उद्देश्य लंबी अवधि में दीर्घकालिक पूंजी हासिल करना है.

पीजीआईएम ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड की इकाइयां मुख्य रूप से आरईआईटी (REIT) और दुनिया भर में स्थित रियल एस्टेट कंपनियों की इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज में निवेश करती है. पीजीआईएम म्यूचु्अल फंड के मुताबिक वैश्विक स्तर पर, महामारी के दौरान अचल संपत्ति एक एसेट वर्ग के रूप में और निवेश के तौर पर सामने आया है. जैसे-जैसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं फिर से खुलती जा रही हैं, होटल और रेस्तरां जैसी एसेट्स की मांग में वृद्धि से लाभ होगा. महामारी ने पहले से ही चल रहे रुझानों को तेज कर दिया है . जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट स्कूलिंग, रिमोट वर्किंग, ई-कॉमर्स, लास्ट माइल रिटेल आदि, इस प्रकार रियल एस्टेट के विकास के अवसरों का विस्तार हो रहा है.

पीजीआईएम रियल एस्टेट और ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज एमडी और बिजनेस प्रमुख, रिक रोमानो ने कहा कि रियल एस्टेट स्पेस की मांग एक बेहतर बदलाव के साथ जल्दी वापस पटरी पर लौटने की उम्मीद है. रिक रोमानो के मुताबिक ग्रेड ए कमर्शियल, सेल्फ-स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, लास्ट माइल रिटेल, सीनियर लिविंग, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसी सब-कैटेगरी या तो भारत में उपलब्ध नहीं हैं या वैश्विक बाजारों की तुलना में निवेश योग्य सिक्योरिटीज के रूप में बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं हैं. पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजीत मेनन ने कहा कि ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के साथ, जहां वे आज हैं, यह रणनीति क्लाइंट पोर्टफोलियो में लचीलापन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त होगी

