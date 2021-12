PF Alert : पीएफ अकाउंट होल्डर 31 दिसंबर तक कर लें ये काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

पीएफ खाताधारकों के लिए खाते में नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी. EPFO ने ट्वीट कर कहा है कि पीएफ खाताधारकों को अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए नॉमिनी जरूर जोड़ लेना चाहिए. यह काम इंटरनेट के जरिये घर बैठे मिनटों में हो सकता है. ईपीएफओ पीएफ खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. नॉमिनी का नाम जुड़वाना जरूरी है. इसी के मुताबिक कर्मचारी के इस दुनिया में न रहने पर उसके आश्रितों को उसके पीएफ का पैसा और अन्य सुविधाएं मिलती है. ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन की अपील करते हुए इसका यूट्यूब लिंक भी शेयर किया है.

1. EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं.

2. सर्विस ऑप्शन में जाकर ड्रॉपडाउन में फॉर एंप्लॉयीज चुनें.

3. मेंबर UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें.

4. इसमें अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें.

5. अपने फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए यस पर क्लिक करें.

6.फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें. नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक कर साझा की जाने वाली कुल राशि भरें.

7.सेव EPF नॉमिनेशन पर क्लिक करें.

8.OTP जेनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें.

9. सब्सक्राइबर के आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.

10. OTP को सबमिट करें. आपका ई-नॉमिनेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा.

11. इसमें एक से अधिक नॉमिनी को जोड़ा जा सकता है और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है.

ईपीएफओ ने दो सप्ताह पहले ई-नॉमिनेशन सुविधा लॉन्च की थी. यह उन ईपीएफ मेंबर के लिए उपलब्ध है, जिनके मोबाइल नंबर यूएएन जुड़े हैं और जिनका आधार वैरिफाई है.

