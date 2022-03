Paytm, Zomato, CarTrade Tech: इन पॉपुलर IPO ने कराया नुकसान, अच्छा शेयर चुनने के लिए क्या करें

बीते साल की बात करें तो उस दौरान भी कई कंपनियों के IPO अच्छी खासी चर्चा में रहे थे. लेकिन साल 2021 में आए ज्यादातर पॉपुलर IPO में निवेशकों का पैसा जमकर डूबा है.

साल 2022 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के इनिशियल पब्लिक आफरिंग (IPO) को लेकर चर्चा जोरों पर है. (reuters)

How to Select Good Stocks/IPO: साल 2022 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के इनिशियल पब्लिक आफरिंग (IPO) को लेकर चर्चा जोरों पर है. यह अबतक का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है. इश्यू आने से पहले डीमैट अकाउंट खोलने वालों की तादाद भी अच्छी खासी बढ़ी है. वैसे बीते साल की बात करें तो उस दौरान भी कई कंपनियों के IPO अच्छी खासी चर्चा में रहे थे. इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम Paytm यानी One 97 Paytm है. इसके अलावा भी कई इश्यू बेहद पॉपुलर रहे, जिनमें कुछ नए जमाने के बिजनेस वाली कंपनियों के नाम भी है. मसलन Nykaa, Zomato, CarTrade Tech. लेकिन साल 2021 में आए ज्यादातर पॉपुलर IPO में निवेशकों का पैसा जमकर डूबा है. कई अपने इश्यू प्राइस के करीब तो कुछ इश्यू प्राइस से नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं. यानी पॉपुलर नाम होना, मुनाफे की गारंटी नहीं है. इसलिए एक अच्छा IPO चुनते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए. पॉपुलर IPO और उनका हाल One 97 Paytm: इश्यू प्राइस से 73 फीसदी कमजोर

PB Fintech: इश्यू प्राइस से 24 फीसदी कमजोर

Fino Payments: इश्यू प्राइस से 50 फीसदी कमजोर

FSN E-Co Nykaa: रिकॉर्ड हाई से 31 फीसदी कमजोर

CarTrade Tech: इश्यू प्राइस से 65 फीसदी कमजोर

Zomato: इश्यू प्राइस पर वापस आया शेयर

ABSL AMC: इश्यू प्राइस से 29 फीसदी कमजोर कंपनी का कैसा है बिजनेस किसी भी इश्यू को चुनने के पहले उस कंपनी के बिजनेस पर अच्छी तरह से नजर डालें. देखें कि कंपनी के मुनाफे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. आगे ग्रोथ आउटलुक किस तरह का दिख रहा है. अगर कंपनी लगातार घाअे में जा रही है तो इसका असर आगे बिजनेस पर पड़ सगकता है. वहीं हाई ग्रोथ वाली कंपनियों के शेयरों में बेहतर रिटर्न की गुंजाइश होती है. चेक करें कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है या नहीं. कौन सी कंपनी लगातार इनोवेशन के साथ काम कर रही है. वैल्युएशन जरूर चेक करें P/E से स्टॉक के वैल्युएशन का अंदाजा लगा सकते हैं. अगर P/E रेश्यो अधिक होता है, तो निवेशक यह मानते हैं कि स्टॉक का वैल्युएशन ज्यादा है. वहीं अगर शेयर का वैल्युएशन आकर्षक है तो अच्छी कीमत पर आपको शेयर मिल सगकता है. अगर कंपनी कि फाइनेंशियल पोजिशन मजबूत है लेकिन वैल्युएशन सस्ता है तो आगे रिटर्न बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है. कंपनी के P/E रेश्यो की तुलना उन कंपनियों से करें जो एक ही तरह के कारोबार में हैं. वहीं उनका मार्केट साइज भी करीब एक जैसा हो. अपर प्राइस बैंड पर फोकस करें अगर आप किसी आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके अपर प्राइस बैंड पर फोकस करें. मसलन अगर किसी इश्यू के लिए प्राइस बैंड 200-210 रुपये हैं तो अपर प्राइस बैंड 210 रुपये है. इससे इसके सही वैल्युएशन का आंकलन किया जा सकता है. अर्निंग प्रति शेयर (EPS) किसी भी आईपीओ में निवेश के पहले मॉदूा वित्त वर्ष के लिए अर्निंग प्रति शेयर (EPS) की जानकारी जरूर लें. इसके बाद अगने वित्त वर्ष के लिए EPS का अनुमान लगाएं. EPS से किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति का पता लगाया जा सकता है. अगर किसी कंपनी का मुनाफा 20 करोड़ रुपये है और कंपनी ने 10 रुपये की कीमत के 1 करोड़ शेयर जारी किए हैं तो EPS 20 रुपये होगी. इससे शेयरधारकों को होने वाले प्रति शेयर शुद्ध लाभ पता लगाया जा सकता है. कंपनी पर कर्ज किसी इश्यू को चुनने के पहले यह देखें कि उस कंपनी पर कर्ज कितना है. कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है या नहीं. कंपनी पर ज्यादा कर्ज भी उसके मुनाफे पर असर डाल सकता है. अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो जेनरेट कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे ग्रोथ करने के मौके बेहतर हैं. वहीं कंपनी आसानी से अपना कर्ज खत्म कर सकती है फारवर्ड P/E रेश्यो निकालें फारवर्ड P/E रेश्यो निकालने के लिए अपर प्राइस बैंड में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित EPS से भाग दें. अगर फारवर्ड P/E रेश्यो लो है तो आईपीओ में निवेश करने का बेहतर मौका होता है. लेकिन यह ज्यादा है तो कम रिटर्न के चांस होते हैं. (नोट: ये टिप्स अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट से लिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट की सलाह लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.