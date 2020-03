Yes Bank संकट: Paytm Payments Bank ने ली PhonePe की चुटकी, मिला शानदार जवाब

यस बैंक (Yes Bank) पर लगे RBI के प्रतिबंध के बाद फोनपे (PhonePe) यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यस बैंक पर लगी पाबंदी के बाद डिजिटल भुगतान सर्विस प्लेटफार्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित लेन-देन रुक गया. इससे बैंक का सबसे बड़े भुगतान भागीदार PhonePe बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. फोनपे अपने प्लेटफॉर्म से UPI ट्रांजेक्शन के लिए यस बैंक के गेटवे का इस्तेमाल करती है.

इस बीच पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) ने फोनपे को Paytm बैंक UPI प्लेटफॉर्म से जुड़ने की सलाह दी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने फोनपे को टैग कर ट्वीट किया,’हम आपको पेटीएम बैंक के यूपीआई प्लैटफॉर्म पर आमंत्रित करते हैं. यह पहले की बहुत बड़े एडॉप्शन कर चुका है और आपके बिजनेस को संभालने के लिए निर्बाध रूप से कई गुना बढ़ सकता है.’

पेटीएम के इस ऑफर पर फोनपे ने भी करारा जवाब दिया. फोनपे ने रिप्लाई ट्वीट में कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का यूपीआई प्लेटफॉर्म इतना ही स्के​लेबल होता तो फोनपे खुद उससे संपर्क करती. तेजी से वापसी करने का कोई मतलब नहीं है, अगर हमें हमारे लंबे वक्त के साझीदारों को उनके बुरे वक्त में छोड़ना पड़े. फॉर्म अस्थायी है लेकिन क्लास स्थायी.

Dear @PaytmBank

Inviting you to consider that if your #UPI platform was so 'seamlessly scalable', we'd have called you ourselves.

No point getting back up faster, if we have to desert our long term partners when they're down. Form is temporary, class is permanent.

— PhonePe (@PhonePe_) March 6, 2020