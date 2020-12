UPI पेमेंट्स में Paytm Payments Bank अव्वल, भारत के प्रमुख बैंकों से दी बेहतर सुविधा: NPCI रिपोर्ट

UPI से पेमेंट के मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के पास सबसे अच्छी तकनीक है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) ने UPI लेनदेन की सफलता दर के मामले में एक बार फिर भारत के सभी प्रमुख बैंकों को पीछे छोड़ दिया है. यह जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ताजा रिपोर्ट से सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, सभी UPI रेमिटर बैंकों में से 0.02% की सबसे कम टेक्निकल डिक्लाइन रेट पेटीएम पेमेंट पेमेंट्स बैंक में दर्ज की गई है.

वहीं अगर सभी UPI बेनि​फीशियरी बैंकों की टेक्निकल डिक्लाइन रेट की बात करें तो इस मामले में भी सबसे कम 0.04% की रेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है. अन्य सभी प्रमुख बैंकों में टेक्निकल डिक्लाइन रेट लगभग 1% है. यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इन-हाउस टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेष्ठता की पुष्टि करता है और यही बैंक की सफलता का प्रमुख कारण है.

बयान में कहा गया है कि अन्य बैंकों के लिए UPI लेनदेन ज्यादातर थर्ड-पार्टी ऐप द्वारा संचालित होते हैं. लेकिन PPBL देश का एकमात्र बैंक है जो अन्य बैंकों के विपरीत है. यह पेटीएम के इकोसिस्टम से UPI लेनदेन को व्यवस्थित करता है. PPBLके पास पहले से ही अपने प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से अधिक UPI हैंडल हैं. ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर और यहां तक कि बड़े व्यापारियों में भी UPI पेमेंट्स की वृद्धि को बैंक तेज कर रहा है. PPBL भारत का सबसे सफल पेमेंट बैंक और फंडिंग सोर्सेज का एक व्यापक प्लेटफॉर्म बना हुआ है. इसके प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ UPI हैंडल के अलावा 35 करोड़ वॉलेट, 22 करोड़ सेव्ड कार्ड और 6 करोड़ बैंक खाते हैं.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सतीश गुप्ता ने कहा, “ताजा NPCI रिपोर्ट में हमारा प्रदर्शन उस कड़ी मेहनत का सबूत है, जो टीम वैश्विक बैंकिंग स्पेस में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए करती है. ग्राहकों को नवीन उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) और बिग डेटा का लाभ उठाने के मामले में हम दूसरों से बहुत आगे हैं. हमारी टेक टीम एक सहज और कुशल अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम करती है. इससे हमें अपने भागीदारों के साथ एक विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बनाने में मदद मिली है.”

