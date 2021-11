Paytm IPO : पेटीएम का आईपीओ दूसरे दिन सिर्फ 48 फीसदी सब्सक्राइब, जानें निवेशक पैसा लगाएं या नहीं 

देश में लॉन्च हुए अब तक के सबसे बड़े आईपीओ Paytm को दूसरे दिन 48 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला. इस इश्यू के तहत जारी किए गए 4.83 करोड़ शेयरों में से अब तक सिर्फ 2.30 करोड़ शेयरों के लिए बीड मिली है. रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से को1.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है.वहीं एनआईआई के लिए आरक्षित हिस्सा सिर्फ 4 फीसदी सब्सक्राइब हुआ है. क्यूआईबी ( Qualified institutional buyers) के लिए आरक्षित 2.63 करोड़ शेयरों के लिए सिर्फ 1.18 करोड़ शेयरों के लिए बिडिंग हुई. उनके लिए आरक्षित हिस्से का 45 फीसदी ही सब्सक्राइब हुआ.विश्लेषकों का मानना है कि पेटीएम में एफडीआई भी आएगा.

विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल पेमेंट्स का पहला बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद पेटीएम के सामने काफी तगड़े कंपीटिटर हैं. खासकर गूगल पे से इसे तगड़ा कंपीटिशन मिल रहा है.हालांकि पेटीएम को इंश्योरेंस, ब्रोकिंग के बिजनेस में होने का फायदा मिल सकता है. ये बिजनेस पेटीएम को आगे बढ़त दिला सकते हैं लेकिन फिलहाल इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है. Tips2Trades के को-फाउंडर और ट्रेनर पवित्र शेट्टी का कहना है कि निवेशकों को लिस्टिंग पर प्रॉफिट बुक कर निकल लेना चाहिए.फिर जब इसमें गिरावट आए तब एंट्री करना चाहिए. निवेशकों को लिस्टिंग के बाद 15 से 20 फीसदी की गिरावट का इंतजार करना चाहिए . इसके बाद इसमें निवेश करना चाहिए.

रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट विकास जैन ने पेटीएम में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सिफारिश की है. उनके मुताबिक यह आईपीई प्राइस टु सेल के 43.7x FY21 पर वैल्यूड है साथ ही यह 36.7x FY22 पर भी वैल्यूड है. यह हाल में लॉन्च हुए जोमैटो के आईपीओ से 12 फीसदी डिस्काउंट पर उपलब्ध है. जैन का मानना है की पेटीएम जैसे यूनिकॉर्न के हाई वैल्यूएशन से इसके स्केल और ब्रांड इक्विटी का पता चलता है. इसी तरह GMV में 33 फीसदी की ग्रोथ ने इसकी संभावना बेहतर की है.यह ग्रोथ कोरोना के बावजूद 2019-21 के बीच हासिल हुई है. इसका डिजिटल पेमेंट वैल्यू भी 17 फीसदी बढ़ा है.ऐसे में यह लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर साबित हो सकता है.

(Article: Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

