4 जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक ITR हो चुके हैं फाइल, आयकर विभाग ने दी जानकारी

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.01 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न्स (ITR) अब तक फाइल हो चुके हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी ट्वी कर दी है. आईटी विभाग के ट्ववीट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट इयर 2020-21) के लिए 4 जनवरी 2021 तक 5.01 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुके हैं. केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया है और कंपनियों के लिए यह डेडलाइन 15 फरवरी तक है. वित्त वर्ष 2018-19 में इंडिविजुअल्स के लिए आईटाआर फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त 2019 थी. इस डेडलाइन तक 5.63 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हुए थे.

Over 5.01 crore Income Tax Returns for AY 2020-21 have already been filed till 04th of January, 2021. Hope you have filed yours too! If not, please file your #ITR for AY 2020-21 TODAY! Visit https://t.co/EGL31K6szN for details. #ITR #AajHiFileKaro pic.twitter.com/6fqbOwEshe

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने अपने ट्वीट में 2019-20 के लिए फाइल किए आईटीआर और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फाइल किए आईटीआर की तुलना पेश किया है. इस एनालिसिस के मुताबिक इंडिविजुअल्स द्वारा आईटीआर फाइलिंग में अभी तक कमी रही है जबकि कारोबारियों और ट्रस्ट्स द्वारा आईटीआर फाइलिंग में बढ़ोतरी हुई है. 4 जनवरी तक 2.7 करोड़ से अधिक आईटीआर-1 फाइल हुए हैं जबकि 4 सितंबर 2019 तक करीब 3.1 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. आईटीआर 4 की बात करें तो 4 जनवरी तक 1.14 करोड़ आईटीआर-4 फाइल हुए जबकि 4 सितंबर 2019 तक 1.28 आईटीआर फाइल हुए.

आईटीआर-1 सहज के जरिए रिटर्न ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स फाइल करते हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम होती है. आईटीआर-4 सुगम इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) व फर्म्स (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर) फाइल करते हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक होती है और उनकी आय कारोबार व प्रोफेशन से हो.

यह भी पढ़ें- बिना पेनल्टी अभी भी फाइल कर सकते हैं रिटर्न, चेक कर लें आखिरी तारीख

आवासीय संपत्ति से होने वाली आय पर 4 जनवरी तक 38 लाख से अधिक आईटीआर-2 फाइल हुए हैं. एलएलपी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) और एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स द्वारा 8.3 लाख से अधिक आईटीआर-5 फाइल हुए जबकि कारोबारियों द्वारा 4.03 लाख से अधिक आईटीआर-6 फाइल हुए. ट्रस्ट के तहत आने वाली संपत्ति से होने वाली आय को लेकर 4 जनवरी 2021 तक 1.21 लाख से अधिक आईटीआर-7 फाइल हुए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.