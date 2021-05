अपने लिए चुनें बेहतर Health Insurance प्लान, जानिए किस पॉलिसी से मिलेगा बेस्ट कवरेज

दिनों-दिन स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं. किसी गंभीर बीमारी के चलते अगर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है तो न सिर्फ बजट गड़बड़ हो जाता है बल्कि भविष्य के वित्तीय लक्ष्य भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं क्योंकि कभी-कभी अपनी सेविंग्स भी इलाज में खर्च करनी पड़ जाती है. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस समय के साथ तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और न सिर्फ शहरों बल्कि छोटे शहरों-कस्बों में भी इसकी मांग बढ़ रही है. हालांकि सिर्फ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद लेना ही काफी नहीं है बल्कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उचित भी होनी चाहिए. ऐसे में कोई भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले इसके विभिन्न रूपों के बारे में समझ लें और फिर अपनी जरूरत के मुताबिक इसे लें.

हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं- Indemnity Plans और Defined-benefit Plan. इडेम्निटी प्लान्स पारंपरिक स्वास्थ्य बीमा हैं जिसमें अस्पताल के खर्चों को कवर किया जाता है और इसकी अधिकतम सीमा सम इंश्योर्ड के बराबर होती है. वहीं दूसरी तरफ डिफाइंड बेनेफिट प्लान्स के तहत बीमाधारक को बीमारी का पता लगने पर एकमुश्त राशि मिलती है.

