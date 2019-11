SMEs और स्टार्टअप के लिए आएगा क्रेडिट कार्ड, खर्च और पेमेंट्स को मैनेज करना होगा आसान

स्टार्टअप ओपन छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) और स्टार्टअप्स के लिए एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी जो खर्चों और भुगतान को मैनेज करेगा. ओपन छोटे कारोबारों को बिजनेस बैंकिंग सर्विस देता है. उसने वीजा के साथ समझौता किया है और वह जल्द ही फाउंडर्स कार्ड लॉन्च करेगी. कंपनी ने बताया कि यह कार्ड एशिया में इस तरह का पहला कार्ड होगा और यह तमाम खर्चों और सब्सक्रिप्शन को मैनेज करेगा जिससे प्रमोटर्स और फाइनेंस टीम को मदद मिलेगी.

ओपन के सीईओ और को फाउंडर Anish Achuthan ने बताया कि इसमें कई रिवॉर्ड भी मिलेंगे जिसमें क्लाउड होस्टिंग, को वर्किंग, एयरपोर्ट लॉन्ज का एक्सेस शामिल है.

कार्ड पर क्रेडिट लिमिट 60,000 से 3 लाख रुपये है जबकि अंडर राइटिंग का ध्यान ओपन खुद ही देखेगी. इस कार्ड को सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में लॉन्च किया गया. 2017 में शुरू हुई स्टार्टअप कंपनी ओपन बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके कारोबारियों को बिजनेस अकाउंट की सुविधा देती है. इस अकाउंट में उन्हें पेमेंट्स को भेजने और लेने की सुविधा मिलती है. इसमें बैंकिंग और बिजनेस ऑपरेशंस को जोड़ने के लिए एक ऑटोमेटेड बुककीपिंग की सुविधा भी मिलती है.

यह प्लेटफॉर्म 2 लाख से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) को सेवा देता है जिसमें सालाना 6.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं. ओपन का दावा है कि वह महीने में 35,000 से ज्यादा SMEs जोड़ेगी और एशिया-पैसेफिक रीजन के बाजारों में ग्रोथ की ओर बढ़ रही है. साथ ही अमेरिका और मीडिल ईस्ट में आने वाले महीनों में ध्यान देगी. वीजा ने भारत में पिछले साल फिनटेक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम की शुरुआत की थी. वीजा के ग्रुप कंटरी मैनेजर टी आर रामचंद्रन के मुताबिक इसका मकसद घरेलू स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इसके लिए उनको पेमेंट्स के साथ कमर्शियल सोल्यूशन्स मुहैया करवाना है.

FD/RD से मिली रकम से करना चाहते हैं मंथली इनकम? निवेश के लिए चुनें ये 3 विकल्प

टाइगर ग्लोबल ने ओपन में इस साल जून में 30 मिलियन डॉलर का निवेश किया था. इसमें 150 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर निवेश किया गया था. इससे पहले कंपनी ने ब्राजील के unicorn Nubank को बैक किया था. जहां Nubank B2C पर आधारित है, वहीं ओपन के पास B2B मॉडल है. नियो बैंकिंग एशिया में एक नया कॉन्सेप्ट है लेकिन यूरोप में कई नियो बैंकिंग स्टार्टअप जैसे Revolut, N26, Monzo आदि काम करते हैं. इन्होंने अपनी लॉन्च होने के कुछ महीनों के भीतर 1 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन का आंकड़ा छू लिया.

(Story: Sandeep Soni)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.