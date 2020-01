OPD हेल्थ कवर बहुत फायदेमंद, इलाज के खर्च का बोझ करेगा कम

ग्राहकों की बदलती उम्मीदों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में OPD (Out Patient) कवर को शामिल किया जा रहा है. कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने से इस बात की पुष्टि होती है कि व्यक्ति को ज्यादा कवरेज मिले. बहुत से लेटेस्ट हेल्थ प्लान्स में युवा ग्राहकों के लिए ज्यादा कवरेज दी जाती है जिसमें डेकेयर के साथ वेक्टर-बोर्न बीमारियों का इलाज और OPD के खर्च का कवर शामिल है. OPD इलाज का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति क्लिनिक या अस्पताल में किसी डॉक्टर की सलाह पर डाइग्नोसिस और इलाज के लिए जाता है और उसे भर्ती नहीं किया जाता है. जिन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में OPD कवर ऑफर किया जाता है, उनमें व्यक्ति भर्ती होने के दौरान को छोड़कर दूसरे खर्चों के लिए कवर मिलता है.

OPD कवर किसी भी व्यक्ति के लिए है, जिनके ऊपर हेल्थकेयर का खर्च है और जिसके लिए उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं है. इसमें छोटे मेडिकेशन जैसे वायरल फीवर और कुछ क्रोनिक बिमारी जैसे डायबिटीज, आर्थ्रिटिस या बैक पेन के लिए कवर शामिल है. इसके अलावा कोई भी बीमारी जिसके लिए आपको नियमित तौर पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती हो, उसके लिए OPD इंश्योरेंस अच्छा कवर है.

OPD कवर से आप अस्पताल में भर्ती होने के अलावा दूसरे खर्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं. दवाइयों के खर्च के साथ छोटे इलाज भी इसमें शामिल हैं. इसमें व्यक्ति भुगतान किए प्रीमियम पर भी टैक्स की छूट ले सकता है. हालांकि, OPD का इलाज केवल नेटवर्क क्लिनिक और अस्पतालों में ही माना जाएगा. व्यक्ति OPD के खर्चों का क्लेम बिना किसी इंतजार के साथ कर सकते हैं. आमतौर पर, यह पहले से बीमारी की स्थिति में पॉलिसी का लाभ लेने के 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है, या पहले दिन से किया जा सकता है, जब पहले से कोई बीमारी से जुड़ा नहीं है. जितनी सीमा दी गई है, उसके मुताबिक आप एक साल में कई क्लेम कर सकते हैं.

Systematic Withdrawal Plan: रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं प्लानिंग, जानें कैसे पूरा करें खर्च

ओपीडी बेनेफिट कई साइज के हिसाब से आते हैं. इसमें मेडिकल सलाह और किसी बीमारी के लिए व्यक्ति की सेहत की जांच की फीस शामिल है. इसमें x-ray, ब्रेनऔर बॉडी स्कैन और दवाई शामिल हैं. इसके अलावा माइनर सर्जरी जैसे POP, एक्सीडेंट के लिए ड्रेसिंग और जानवर के काटने पर OPD की प्रक्रिया पर कवर मिलता है.

इस बात का ध्यान रखें कि यह जरूरी नहीं है कि OPD कवर में सभी डे-केयर प्रक्रिया शामिल हों. इसलिए आपने जिससे इंश्योरेंस लिया है, उससे चेक कर लें कि कब बेनेफिट मिलेंगे.

(By: Anand Roy, MD, Star Health and Allied Insurance Co Ltd)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.