Savings Scheme 2022: पांच साल में 5 लाख रुपये हो जाएंगे 7 लाख रुपये , जानें कहां मिल रहा है टैक्स बेनिफिट समेत यह शानदार रिटर्न

सरकार NSC पर 6.8 फीसदी का ब्याज देती है. सरकार नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट समेत सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर हर तिमाही रिवाइज करती है.

छोटी बचत योजनाओं में NSC काफी लोकप्रिय

NSC Interest Rate 2022: नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate) में काफी लोकप्रिय सेविंग इंस्ट्रूमेंट है.सोवरेन गारंटी के साथ ही इसमें रिटर्न की भी गारंटी होती है.पांच साल के लॉक-इन पीरियड के इस सेविंग इंस्ट्रमेंट में हर साल ब्याज जुड़ता जाता है हालांकि इसमें सब्सक्राइबर को पूरी राशि मैच्योरिटी पर मिलती है. नाबालिग की ओर से भी खरीदा जा सकता है NSC नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ( NSC) में छोटी से लेकर बड़ी राशि लगाई जा सकती है और अगर ठीक तरह से प्लान किया जाए तो इसका इस्तेमाल रेगुलर मंथली इनकम के लिए भी किया जा सकता है. NSC उन निवेशकों के लिए जो कोई भी जोखिम लिए बगैर सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट किसी भी डाकघर से खरीदा जा सकता है. कोई भी नागरिक NSC खरीद सकता है. वह किसी नाबालिग की ओर से NSC खरीद सकता है और संयुक्त नाम से भी इसे खरीद सकता है. 2022 के लिए NSC पर ब्याज सरकार NSC पर 6.8 फीसदी का ब्याज देती है. सरकार नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट समेत सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर हर तिमाही रिवाइज करती है. 2022 की पहली तिमाही में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर मिलने वाली ब्याज दर का पता 31 दिसंबर 2021 को पता चलेगा. ब्याज का कैलकुलेशन अगर आप आज 1000 रुपये का एनएससी (NSC) खरीदते हैं तो मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से पांच साल बाद आपको 1389.49 रुपये मिलेंगे. अगर एक लाख एनएससी खरीदते हैं तो पांच साल बाद 1.38 लाख रुपये मिलेंगे. पांच लाख का एनएससी खरीदने पांच साल बाद मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से 6.94 लाख रुपये मिलेंगे.आप कितनी भी रकम का एनएससी (NSC) खरीद सकते हैं.इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है. टैक्स बेनिफिट NSC में निवेश आपको सेक्शन 80 सी तहत टैक्स छूट दिलाता है. जब आप इसे भुनाते हैं तो कोई टीडीएस नहीं कटता लेकिन निवेशक को जो पैसा मिलता है उसपर उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटता है.

