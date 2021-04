कोरोना के चलते Online Motor Insurance Policy का बढ़ा चलन, कार मालिकों को होते हैं ये चार बड़े फायदे

Online Motor Insurance Policy: पिछले एक साल में कोरोना महामारी के चलते लोगों की न सिर्फ जीवन-शैली में बदलाव आया है बल्कि कोई प्रॉडक्ट या सर्विसेज की खरीदारी के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है. Covid के चलते इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है. कोरोना महामारी के चलते इंश्योरेंस कंपनियां ऑनलाइन तरीकों से अपने ग्राहकों से जुड़ी हुई हैं. इससे जीवन व गैर-जीवन सेक्टर्स से जुड़े सभी सेग्मेंट्स के प्रॉड्क्टस और सर्विसेज के डिजिटली कंजम्प्शन में बढ़ोतरी हुई है. पिछले डिजिटली तरीके से कुछ महीनों में सबसे अधिक आकर्षण मोटर इंश्योरेंस को लेकर बढ़ा है और अधिक से अधिक लोगों को महसूस हो रहा है कि ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना न सिर्फ सुविधाजनक है बल्कि यह उनके जेब पर भार भी कम डालता है.

पॉलिसी की तुलना और बेहतर का चयन: अपनी गाड़ी के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले कई पॉलिसीज की तुलना करने और उनमें से अपनी जरूरत के मुताबिक चुनने का बेहतरीन विकल्प मिलता है. कई बीमा कंपनियां द्वारा ऑफर किए जाने वाले विभिन्न इंश्योरेंस पॉलिसी का तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है. ग्राहकों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेसेज उपलब्ध हैं जो उन्हें कई बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स की तुलना करने का मौका देते हैं. यह आप आसानी से सभी पॉलिसीज की प्राइस, ऑफर किए जा रहे फीचर्स के अलावा उस पॉलिसी में क्या कवर है और क्या नहीं, इन सबकी जानकारी दी जाती है. इसमें से आप अपने लिए बेहतर पॉलिसी का चयन कर सकते हैं और व्यापक कवरेज के लिए उपयुक्त ऐड-ऑन्स चुन सकते हैं.

अफोर्डेबल प्रीमियम: ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि इससे आपकी जेब पर भार कम पड़ता है. ऑनलाइन पॉलिसीज के लिए कम प्रीमियम चुकाना होता है क्योंकि इसके लिए मैन पॉवर और फिजिकल ऑफिसेज जैसे ऑपरेशन कॉस्ट्स कम होता है और इसके चलते ऑफलाइन इंश्योरेंस की तुलना में ऑनलाइन इंश्योरेंस की प्रीमियम कम हो जाती है. ऑनलाइन पॉलिसीज में एजेंट्स की कोई भूमिका नहीं होता है और इसके चलते कमीशन भी नहीं चुकाना होता. ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ प्रोसेसिंग फीस चुकाना होता और इसके अलावा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं वहन करना होता.

समय की बचत: ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना न सिर्फ सुविधाजनक है बल्कि इसमें समय की भी बचत होती है. इसके अलावा ऑनलाइन पॉलिसीज के लिए आपको किसी टाइम पीरियड में खरीदारी की बाध्यता नहीं होती है. पॉलिसी खरीदने की पूरी प्रक्रिया महज कुछ मिनटों में ही पूरी हो जाती है. इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी गाड़ी के लिए सबसे बेहतर प्लान चुन लें और फिर पेमेंट कर दें. पेमेंट के बाद आपकी पॉलिसी इशू हो चुकी है और इसे आपके रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा. इसके विपरीत ऑफलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में बहुत समय लगता है और इसमें कुछ दिन तक लग जाते हैं. ऑफलाइन पॉलिसी के लिए आपको बीमा कंपनी के पास जाकर किसी एजेंट से संपर्क करना होता है. एजेंट आपकी गाड़ी का निरीक्षण करेगा और फिर कुछ दिनों में आपकी गाड़ी के लिए पॉलिसी इशू करेगा.

न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन: ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में कम से कम पेपरवर्क है. इसमें सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी (स्कैन्ड कॉपी) सबमिट करनी होती है और अगर रिन्यूअल कराना है तो पिछले साल की इंश्योरेंस पॉलिसी भी. इसके विपरीत ऑफलाइन पॉलिसी खरीदते समय कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय बीमा कंपनी और ग्राहक के बीच अधिक पारदर्शिता रहती है.

(By Sajja Praveen Chowdary, Head-Motor Insurance, Policybazaar.com)

