iMobile Pay से बिना UPI ID या अकाउंट्स डिटेल भेजे पैसे, किसी बैंक के ग्राहक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन

अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के बैंक खाते में पैसे भेजने के लिए किसी भी शख्स के पास उनकी कुछ जानकारियां होनी आवश्यक है. पैसे भेजने के लिए या तो आपके पास उनके बैंक खाते की डिटेल्स होनी चाहिए या यूपीआई डिटेल्स. कुछ थर्ड पार्टी ऐप के जरिए बिना खाते के डिटेल्स से पैसा भेजना आसान हो गया. इसी कड़ी में देश में निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ICICI Bank ने लोगों को बड़ी सुविधा दी है. बैंक के iMobile Pay App के जरिएअपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को बिना बैंक खाता डिटेल्स या यूपीआई आईडी की जानकारी के पैसे भेज सकते हैं. इसके लिए सिर्फ उनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल कांटैक्ट्स लिस्ट में होना चाहिए. खास बात यह है कि इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक में आपका खाता होना जरूरी नहीं है यानी कि अन्य बैंकों के खाताधारक भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Welcome hassle-free payments with #ICICIBank ’s iMobile Pay app! If you’re unable to find the receiver’s account or UPI details, you can simply transact using their phone number. So, sit back and enjoy mobile banking!

iMobile Pay ग्राहकों को पेमेंट और बैंकिंग सुविधाएं देता है. एक ही ऐप के जरिए किसी भी यूपीआई (यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आईडी को पेमेंट किया जा सकता है या बिल भरा जा सकता है. इसके अलावा सेविंग अकाउंट, इंवेस्टमेंट्स, लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी बैंकिंग सुविधाएं भी ली जा सकती हैं. इस प्रकार यूजर्स सिर्फ एक ऐप से ही पेमेंट और बैंकिंग सुविधाएं ले सकता है.

ऐप में एक फीचर है, पे टू कांटैक्ट्स. इसके जरिए यूजर्स को यूपीआई आईडी या बैंक डिटेल्स की जानकारी लेने की जरूरत खत्म हो गई और यूजर्स सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए अपने कांटैक्ट्स को पैसे भेज सकते हैं.

