Stock Tips : तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में मुनाफे का मौका, जानिए कहां कितना होगा फायदा

तेल मार्केटिंग कंपनियों ने भले ही पिछले कुछ दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है लेकिन मई और जून में फ्यूल कीमतों में 16 बार बढ़ोतरी की गई थी. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिर कर 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ गए हैं. इसके साथ ही जुलाई में पेट्रोल और डीजल के दाम में 40 पैसे से लेकर एक रुपया प्रति लीटर की कटौती की गई है. लेकिन तेल कंपनियों की कमाई और मुनाफे में आगे बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है. लिहाजा रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म Emkay Global Financial Services ने BPCL, GAIL, Gulf Oil Lubricants, IGL, IOCL, ONGC और Petronet LNG के शेयरों में मौजूदा लेवल से 38 फीसदी रैली की संभावना जताई है.

तेल और गैस सेक्टर की रिपोर्ट में कोविड की दूसरी लहर के दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री में क्रमश: 4.9 और 15 फीसदी की गिरावट आई है. एलपीजी की बिक्री 2.7 फीसदी घटी है वहीं एटीएफ के दाम 25 फीसदी बढ़े हैं.

Emkay Global Financial Services की एनालिस्ट सबरी हजारिका ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है कि पेट्रोल, डीजल,एटीएफ और एलपीजी के सेल्स वॉल्यूम में क्रमश: 9.4, 18.5. 48 और 6.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. ब्रोकरेज फर्म ने इस सेक्टर की कुछ कंपनियों के शेयरों की BUY की रेटिंग दी है और उनके बेहतर रिजल्ट की संभावनाओं की वजह बताई है.

बीपीसीएल (BPCL) के शेयरों में 16 फीसदी की बढ़त दिख रही है. टारगेट प्राइस 535 रुपये है. ब्रोकरेज फर्म ऑयल और गैस शेयरों पर ओवरवेट है.

गेल के शेयरों में इसके मौजूदा स्तर से 38 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल इसके शेयर 145 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं. इसका टारगेट मूल्य 200 रुपये है.

Emkay के मुताबिक इसके शेयरों में कम से कम 35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है इसका टारगेट मूल्य 800 रुपये है. फिलहाल यह 591 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के शेयरों में 21 फीसदी की बढ़त हो सकती है. फिलहाल इसकी मौजूदा कीमत 524.60 रुपये है. यह शेयर 635 रुपये तक जा सकता है.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में 27 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है और यह 135 रुपये प्रति शेयर तक जा सकता है.

ओएनजीसी का टारगेट प्राइस 140 रखा गया है. यह मौजूदा लेवल से 21 फीसदी तक आगे बढ़ सकता है.

Petronet LNG के शेयर 18 फीसदी तक बढ़ सकते हैं. इसका टारगेट मूल्य 270 रुपये रखा गया है.

(Article: Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

