Nykaa के शेयरों की कीमत इश्यू प्राइस से दोगुनी से भी ज्यादा, क्या आपको निवेश करना चाहिए- जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

हाल ही में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी Nykaa के शेयरों की कीमत अपने इश्यू प्राइस से दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गई है. Nykaa के शेयर 1125 रुपये पर लिस्ट हुए थे लेकिन अब ये बढ़ कर 2390 रुपये पर पहुंच गए हैं. सवाल है कि क्या ये तेजी वास्तविक है. क्या इस शेयर में निवेश करना चाहिए या इसके करेक्ट होने का इंतजार करना चाहिए.

HSBC के एनालिस्ट्स का का कहना है कि Nykaa का शेयर अपने मौजूदा लेवल से और 20 फीसदी बढ़ सकता है. इसने अपने नोट में कहा है कि Nykaa पहले से ही मुनाफा देने वाली ऑनलाइन कंपनी है.अगले एक दशक में यह पूरी तरह ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट बाजार में अपना वर्चस्व कायम कर सकती है. इसका शेयर 2900 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदा जा सकता है.

HSBC के मुताबिक Nykaa एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जिसमें 2.30 करोड़ यूजर्स रजिस्टर्ड हैं और इसके 85 लाख यूनिक यूजर्स हैं. इसका कहना है कि यह कंपनी मजबूत, सस्टेनेबल ग्रोथ और मार्जिनल रिटर्न के लिहाज से काफी अच्छी दिख रही है. कंपनी की अपनी पूंजी पर मार्जिनल रिटर्न की दर 70 से 100 फीसदी तक है. कंपनी की BPC कैटेगरी में 11 फीसदी की ग्रोथ दिख रही है. अगले दशक में यह 13 फीसदी तक बढ़ सकती है. ऑनलाइन BPC प्रोडक्ट मार्केट में ग्रोथ 30 फीसदी तक बढ़ सकती है. एचएसबीसी के विश्लेषकों का मानना है कि अगले 2-3 साल में कंपनी का रेवेन्यू दोगुना हो सकता है.

कंपनी की क्षमता के बारे में इसने कहा है कि पिछले एक दशक के प्रदर्शन के दौरान इसने यह साबित किया है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विशालकाय ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों के रहते इस बेहद प्रतिस्पर्द्धी मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. एचएसबीसी का मानना है कि कंपनी की वैल्यूएशन सही है. यह यहां से आगे जा सकती है क्योंकि भारत में ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट में ई-कॉमर्स अभी काफी आगे जाएगा. इसलिए इसका टारगेट प्राइस 3690 रुपये तक जा सकता है.

