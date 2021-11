AMFI की लिस्ट में Nykaa, Policy Bazaar और जोमैटो का बढ़ेगा दर्जा, जानिए किन शेयरों को मिल सकती है लार्ज कैप कैटेगरी में जगह

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया यानी AMFI ने हाल में लिस्ट हुई स्टार्ट-अप कंपनियों नायका ( Nykaa) पॉलिसीबाजार (Policy Bazaar) और जोमैटो (Zomato) को लार्ज कैप कैटेगरी में डाल सकता है. AMFI साल में दो बार कंपनियों की कैटेगरी में बदलाव करता है. ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म Edelweiss का मानना है कि आईआरसीटीसी (IRCTC) , माइंड ट्री ( MindTree) टाटा पावर (Tata Power) और चार अन्य कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी में जगह बना सकती हैं, जबकि यस बैंक (Yes Bank), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ल्युपिन ( Lupin) और सात दूसरे शेयर डाउनग्रेड होकर मिडकैप कैटेगरी में जा सकते हैं. AMFI हर छमाही में लार्ज, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की एक लिस्ट जारी करता है. इसकी काफी अहमियत है क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को री-बैलेंस करने के लिए इसे फॉलो करते हैं.

MindTree – current market cap Rs 81,761 crore

SRF Ltd – current market cap Rs 64,914 crore

Mphasis – current market cap Rs 64,637 crore

IRCTC – current market cap Rs 73,380 crore

Godrej Properties – current market cap Rs 64,529 crore

Tata Power – current market cap Rs 78,573 crore

PI Industries – current market cap Rs 44,113 crore

Zomato – current market cap Rs 1.25 lakh crore

Nykaa – current market cap Rs 1.07 lakh crore

PB Fintech (Policybazaar) – current market cap Rs 61,309 crore

Yes Bank – current market cap Rs 32,872 crore

Honeywell Automation – current market cap Rs 37,544 crore

Bank Of Baroda – current market cap Rs 51,118 crore

Biocon – current market cap Rs 43,833 crore

Punjab National Bank – current market cap Rs 45,640 crore

Procter & Gamble Hygiene – current market cap Rs 8,532 crore

Colgate-Palmolive – current market cap Rs 41,283 crore

Cholamandalam Investment and Finance – current market cap Rs 13,142 crore

Lupin Ltd – current market cap Rs 42,508 crore

NMDC – current market cap Rs 41,189 crore

Happiest Minds Technologies

Central Bank of India

Gujarat Fluorochemicals

National Aluminum

Indian Energy Exchange

KIOCL

Prestige Estates Projects

भले ही इन शेयरों की कैटेगरी बदली जाए लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे तुरंत इनमें फंड फ्लो बढ़ जाएगा. लेकिन कैटेगरी बदलने से शेयरों को फायदा हो जाता है. हालांकि Edelweiss का कहना है कि री-कैटेगराइजेशन से फायदा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें तुरंत फंड फ्लो बढ़ जाए. कोई स्टॉक स्मॉल से मिडकैप सेगमेंट में चला जाता है तो उसकी विजिबलटी बढ़ जाती है. यह फंड मैनेजरों की नजर में जल्दी आ सकता है.

